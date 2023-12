Học sinh lớp 6 lên YouTube học chế tạo pháo để... bán

T.V.H. (2012, trú ở xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đặt mua thuốc pháo trên mạng rồi về tự chế, sau đó mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Em T.V.H. (bên trái) và T.V.P. cùng 13 quả pháo tự chế.

Vào hồi 20 giờ 45 phút, ngày 15/12, Công an xã Xuân Phổ phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an huyện Nghi Xuân) tuần tra kiểm soát tại đường liên xã khu vực thôn Trường An, xã Xuân Phổ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện em T.V.H. (SN 2012, trú xã Xuân Phổ) đang có hành vi bán pháo tự chế cho em T.V.P. (SN 2012, trú cùng xã).

Lực lượng chức năng đã thu giữ 13 quả pháo tự chế các loại. Quá trình làm việc, T.V.H. khai nhận đã mua thuốc pháo trên Shopee và vào YouTube xem hướng dẫn để tự chế pháo.

Công an xã Xuân Phổ đã làm việc trực tiếp với các em và gia đình nhằm phối hợp giáo dục, tuyên truyền phòng, chống việc mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; đặc biệt là việc nguy hiểm khi tự chế pháo nổ.

Đức Đồng