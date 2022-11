Hương Sơn: Khởi tố đối tượng dùng dao đe dọa hiệu trưởng

Bức xúc về việc con bị nhắc nhở, Võ Văn Điệp (trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) mang theo 1 con dao đến trường đe dọa, yêu cầu thầy hiệu trưởng quỳ xin lỗi...

Trường Tiểu học Sơn Lâm, đóng tại thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, nơi xảy ra sự việc

Chiều 2/11, Viện KSND huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đối với Võ Văn Điệp (SN 1982, trú tại thôn Lâm Bình, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Làm nhục người khác”.

Trước đó, Võ Văn Điệp bức xúc khi biết việc 2 con của mình hiện đang học tại Trường Tiểu học Sơn Lâm bị thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng nhắc nhở trên loa của nhà trường trong buổi lễ chào cờ vào sáng 31/10 về việc chưa đóng tiền bảo hiểm bắt buộc.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Điệp mang theo 1 con dao đến trường đe dọa, yêu cầu thầy hiệu trưởng quỳ xin lỗi 2 người con của Điệp trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên nhà trường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Xét thấy Võ Văn Điệp đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố bị can Võ Văn Điệp về tội “Làm nhục người khác”. Cùng ngày, Viện KSND huyện Hương Sơn đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can.

Hoài Nam