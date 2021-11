Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ ma túy ở Hương Khê

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Xuân Giang (SN 1990, trú xã Phú Phong, Hương Khê) và Đoàn Bá Mạnh (SN 1997, trú xã Hương Vĩnh, Hương Khê) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Mạnh (bên trái) và Giang tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 10/11, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT trên các địa bàn, tổ công tác Công an huyện Hương Khê phối hợp với Công an xã Phú Phong, Công an thị trấn Hương Khê phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Tiếp cận các đối tượng, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Xuân Giang và Đoàn Bá Mạnh đang có hành vi tàng trữ trái phép 0.2747 gam methamphetamine (ma tuý đá).

Tại cơ quan điều tra, cả 2 khai nhận số ma túy trên được tàng trữ để sử dụng.

Được biết, Nguyễn Xuân Giang nghiện ma túy lâu năm, là đối tượng nằm trong chuyên án đấu tranh của Công an huyện Hương Khê.

Vụ án tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Khánh