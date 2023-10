Khởi tố đối tượng bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh

Hà Thị Thi (SN 1984), nhân viên hợp đồng của một trường học bị khởi tố về tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.

Đối tượng Hà Thị Thi tại cơ quan công an.

Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La thông tin: đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi (sinh năm 1984, trú tại: bản Áng Ưng, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Theo cơ quan Công an, vào ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La với nội dung trưa ngày 22/9, khi nhân viên nấu ăn của nhà trường chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho học sinh ăn bán trú thì phát hiện chậu đựng su su luộc có mùi thuốc trừ sâu , nghi ngờ có người đã cho thuốc trừ sâu vào nên nhà trường đã không cho học sinh ăn su su luộc, lấy một số mẫu thức ăn để bảo quản ở tủ lạnh và trình báo sự việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn để điều tra làm rõ.

Ngày 24/9, căn cứ nguồn tin tố giác tội phạm và tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn ra “Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ” đối với Hà Thị Thi, là nhân viên hợp đồng của trường về hành vi Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, quy định tại Điều 134 BLHS.

Quá trình điều tra, xác minh Thi là nhân viên hợp đồng của trường, nấu ăn cho học sinh bán trú. Do Thi bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc câu kết ăn bớt khẩu phần được hỗ trợ cho học sinh. Thi đã nảy sinh ý định sẽ cho thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào khẩu phần ăn của học sinh đăng ký ăn tại nhà trường với mục đích để các em học sinh sau khi ăn sẽ bị ngộ độc để nhà trường phải thay nhà cung cấp thực phẩm.

Hình ảnh thực nghiệm điều tra vụ án. Ảnh: CQCA

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận: Vào ngày 13/9, trên đường đi chợ về Thi đã rẽ vào đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật hỏi mua 02 gói thuốc diệt gián, kiến và 01 lọ thuốc trừ sâu. Sau khi mua được Thi cất vào túi áo khoác chống nắng đang mặc rồi cất vào trong cốp xe máy của Thi để khi có cơ hội sẽ thực hiện hành vi.

Đến ngày 22/9, nhân viên nhà bếp gọt vỏ để sơ chế su su làm thức ăn cho học sinh thì Thi nhận thấy đây là cơ hội để Thi trộn thuốc trừ sâu, thuốc diệt gián, kiến vào chậu su su đã được luộc chín.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, khi đã vớt su su ra chậu thì Thi đã bỏ thuốc diệt kiến, gián, rồi một ít thuốc trừ sâu rồi dùng hai tay trộn, đảo su su trong chậu với mục đích cho thuốc ở găng tay bên phải bám dính vào su su.

Trong quá trình chia khẩu phần ăn do phát hiện thấy mùi thuốc trừ sâu tại món su su luộc nên quản lý bếp đã báo cáo Ban giám hiệu nhà trường để báo cơ quan Công an.

Khoảng 11h cùng ngày, sau khi đã về nhà Thi nhớ ra đã bỏ quên áo chống nắng bên trong có 1 lọ thuốc trừ sâu đã mở sử dụng và 1 gói thuốc diệt gián, kiến còn lại chưa sử dụng, Thi đã đến khu vực kho của nhà bếp để lấy áo đem về nhà, sau khi về đến nhà Thi đã đốt lọ thuốc trừ sâu tại bếp củi của gia đình.

Khám xét nhà đối tượng, cơ quan Công an đã phát hiện và thu giữ gói thuốc diệt kiến, gián treo tại chuồng chim của gia đình.

Căn cứ hành vi của đối tượng, ngày 2/10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi về tội “Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” quy định tại khoản 6, Điều 134 BLHS.

Theo VTV