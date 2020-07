Khởi tố vụ án, bắt thêm đối tượng chém công an ở Hà Tĩnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”; khởi tố bị can, bắt giam 2 đối tượng là anh em ruột ở xã Xuân Thành.

Phan Văn Mạnh vừa bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giam vào ngày 9/7.

Theo đó, Phan Văn Thương (SN 1992) bị khởi tố về 2 hành vi: “Cố ý gây thương tích” và “Chống người thi hành công vụ”; Phan Văn Mạnh (SN 1997) bị khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ". Cả hai đối tượng bị bắt giam trong thời gian 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân Nguyễn Đăng Hải cho biết: “Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ" của một số đối tượng khác để có hướng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phan Văn Thương (anh trai Mạnh) bị Công an huyện Nghi Xuân bắt khẩn cấp vào ngày 6/7/2020 về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, Báo Hà Tĩnh đưa tin: Ngày 5/7/2020, Công an xã Xuân Thành nhận được tin báo của ông Đậu Xuân Báo (SN 1965, trú tại thôn Thành Phú, xã Xuân Thành): vào thời gian trên, do mâu thuẫn cá nhân nên con trai ông là Đậu Thành Công (SN 2003) bị hai anh em ruột là Phan Văn Thương (SN 1992) và Phan Văn Mạnh (SN 1997, trú cùng thôn) dùng đá ném vào người, dùng dao đuổi chém.

Anh Phạm Trung Kiền hiện đang điều trị tại Bệnh viện 115 (TP Vinh - Nghệ An) với tỷ lệ tổn hại sức khỏe sau khi giám định là 10%

Sau đó, Công an xã Xuân Thành do Phó Trưởng Công an xã Phan Mạnh Hùng cùng 2 công an viên là Phạm Trung Kiền (SN 1957) và Đặng Quang Trung (SN 1969) đã đến nhà đối tượng Thương để gửi giấy mời lên trụ sở Công an xã làm việc.

Tại đây, các đối tượng Mạnh và Thương không những không chấp hành mà còn dùng hung khí đuổi đánh lực lượng công an. Đặc biệt, đối tượng Thương dùng dao chém anh Kiền đứt gân chân, mẻ xương chân với tỷ lệ sức khỏe bị tổn hại là 10%.

Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Thương; còn Phan Văn Mạnh bỏ trốn.

Hiện, Phan Văn Mạnh cũng đã bị Công an huyện Nghi Xuân bắt giam.

Hoài Nam