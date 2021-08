Khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm nạn nhân tử vong ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Do không làm chủ tốc độ, nên xe ô tô do Nguyễn Anh Tuấn (trú tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển đã đâm vào xe mô tô của chị H. khiến nạn nhân tử vong.

Va chạm với xe đầu kéo, giáo viên ở huyện miền núi Hà Tĩnh tử vong Xe đầu kéo và xe máy va chạm với nhau khi đang lưu thông trên tuyến QL 8A đoạn qua xã Quang Diệm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) khiến nữ giáo viên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Cơ quan CSĐT thi hành lệnh đối với Nguyễn Anh Tuấn.

Sáng 2/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, trú tại thôn 1, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị H. tử vong.

Theo kết quả điều tra, khoảng 9 giờ ngày 01/8/2021, Nguyễn Anh Tuấn điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 38H-009.19 kéo theo rơ mooc BKS 38R-013.41S xuất phát từ huyện Đức Thọ đi theo QL8A lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để chở hàng.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi đi đến Km 42+305 QL8A thuộc địa phận thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, do không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn với xe mô tô của bà Phùng Thị H. (SN 1978, ở thị trấn Phố Châu, giáo viên Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông, xã Sơn Giang) chạy cùng chiều phía trước nên xe do Tuấn điều khiển đã đâm vào xe môtô khiến bà H. ngã xuống đường và bị bánh xe ô tô cán qua người. Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hương Sơn đã bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn, người được xác định là đối tượng gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên. Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương