Lexus LX 570 “chui” vào làn xe thô sơ trên cầu Bến Thủy

Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã xác định được tài xế điều khiển xe ôtô đi sai làn (vào làn xe máy, xe thô sơ), trên cầu Bến Thủy 1 nối Nghệ An với Hà Tĩnh.