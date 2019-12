Liên tiếp bắt xe chở hàng lậu trị giá hơn 100 triệu từ Quảng Trị qua Hà Tĩnh

Chiều 11/12, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, trị giá trên 100 triệu đồng.

Công an Can Lộc kiểm đếm tang vật thu giữ trên 2 xe ô tô

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa bàn thị trấn Nghèn (Can Lộc), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy - Công an huyện Can Lộc phát hiện xe ô tô 74B - 00 765 do Nguyễn Các (SN 1978, ở TP Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 170 két bia không có giấy tờ hợp lệ.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 75B - 00377 do Nguyễn Hữu Dũng (SN 1983, ở thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) điều khiển, vận chuyển 160 két bia không có giấy tờ hợp lệ.

Được biết toàn bộ số hàng trên 2 xe ô tô có trị giá trên 100 triệu đồng.

Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật.

Hùng Cường