Mối nguy từ việc lấn chiếm hành lang, đấu nối trái phép trên QL15 ở Hà Tĩnh

Việc các hộ dân tự ý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đấu nối trái phép trên quốc lộ 15 – tuyến đường có lưu lượng phương tiện lưu thông lớn ở Hà Tĩnh, dẫn tới nguy cơ cao xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Video: Tình trạng vi phạm hành lang ATGT trên quốc lộ 15 đoạn qua xã Hà Linh

Với chiều dài hơn 90 km từ huyện Đức Thọ tới huyện Hương Khê, trong đó có 15,5 km đi chung với quốc lộ 8 và đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15 luôn có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn.

Điểm vi phạm hành lang ATGT và điểm đấu nối trái phép ra quốc lộ 15 ở thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, nằm ngay tại khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Ảnh chụp chiều 23/2.

Do có lưu lượng phương tiện lưu thông khá lớn nên trong những năm qua, tuyến quốc lộ 15 xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có không ít vụ dẫn tới chết người. Vậy nên, vấn đề đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) luôn được cơ quan quản lý đường bộ và lực lượng chức năng Hà Tĩnh quan tâm.

Dù ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông trên quốc lộ 15, nhưng hiện nay, trên tuyến đường này vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm, nhất là việc lấn chiếm hành lang ATGT, đấu nối trái phép.

Phần rãnh thoát nước bị lấp và một phần tường bê tông ở hành lang ATGT tuyến quốc lộ 15 bị phá dỡ. Ảnh chụp chiều 23/2.

Trong số các vi phạm ATGT trên tuyến quốc lộ 15, có vị trí tại Km400+270 đoạn qua thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Theo quan sát, đoạn tuyến này là khúc cua nhưng hiện ở trái và phải tuyến, hành lang ATGT đều bị chiếm dụng và xuất hiện điểm đấu nối trái phép ra quốc lộ.

Tại khu vực này, ở phía trái tuyến quốc lộ 15 (theo hướng di chuyển từ TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê), một hộ dân đã lập điểm tập kết thu mua keo tràm. Để thuận tiện cho phương tiện ra vào bãi tập kết, người này đã dùng đất đá lấp phần rãnh thoát nước và phá dỡ một phần tường bê tông ở phần hành lang ATGT, tạo ra điểm đấu nối trái phép ra quốc lộ.

Phương tiện qua lại đông, cộng thêm việc xe cộ ra vào điểm đấu nối trái phép khiến nguy cơ TNGT trên quốc lộ 15 ở thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê luôn tiềm ẩn. Ảnh chụp chiều 23/2.

Ở phía phải tuyến quốc lộ 15 - đối diện với điểm vi phạm ở trái tuyến, một hộ dân khác vận chuyển phần đất từ việc cải tạo đồi cũng đã lấp phần rãnh thoát nước, tạo ra điểm đấu nối trái phép.

Lưu lượng phương tiện lưu trên quốc lộ 15 luôn tấp nập, nhất là xe tải trọng lớn như đầu kéo, container, xe tải nên tình trạng này là hết sức nguy hiểm.

Bùn đất từ hoạt động vận chuyển đất tràn ra mặt quốc lộ 15. Ảnh chụp chiều 23/2.

Bên cạnh đó, hoạt động chở đất, keo tràm ra vào từ các điểm đấu nối cũng kéo theo lượng bùn đất tràn ra mặt đường khiến đoạn tuyến này luôn bụi mù mịt mỗi khi có phương tiện di chuyển qua.

“Bình thường di chuyển qua khúc cua quốc lộ 15 ở thôn 12, xã Hà Linh đã bất an do tầm nhìn hạn chế, nay lại càng nguy hiểm, dễ xảy ra TNGT hơn khi xuất hiện các điểm đấu nối không hợp lý. Trường hợp là trái phép thì ngành chức năng cần sớm có chấn chỉnh để đảm bảo ATGT ở đoạn tuyến này”, anh Nguyễn Trọng Công (SN 1986, trú huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) - tài xế xe đầu kéo thường xuyên chở hàng qua lại quốc lộ 15, cho hay.

Điểm vi phạm tại Km407+230 quốc lộ 15 qua thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê. Ảnh chụp chiều 23/2.

Trong khi đó, tại Km407+230 quốc lộ 15 qua thôn 5, xã Hà Linh, huyện Hương Khê cũng có một điểm lấn chiếm hành lang ATGT, đấu nối trái phép, gây mất ATGT. Vị trí này ở phía phải tuyến - theo hướng từ TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê, nằm khá gần trụ sở UBND xã Hà Linh. Một hộ dân đã tự ý lấp phần rãnh nước của tuyến quốc lộ 15 để tạo lối ra vào bãi tập kết vật liệu xây dựng của gia đình.

Bên cạnh việc mất ATGT, từ việc rãnh bị lấp khiến nước thải dồn ứ, gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng tới kết cấu hạ tầng giao thông của tuyến quốc lộ 15, nhất là vào thời điểm trời đổ mưa, nước thải tràn ra, dễ gây hư hỏng mặt đường.

Phần rãnh nước bị lấp khiến nước không thể thoát, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng tới kết cấu quốc lộ 15.

Sau khi phát hiện các điểm vi phạm trên tuyến quốc lộ 15, Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo trì tuyến đường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, yêu cầu những hộ dân này phải khắc phục vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu, đảm bảo ATGT. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi việc vẫn chưa có thay đổi.

“Việc các hộ dân, tổ chức tự ý lấn chiếm hành lang ATGT, đấu nối trái phép ra quốc lộ 15 gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm này, cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương”, ông Nguyễn Văn Nam - Hạt trưởng Hạt Giao thông số 6 (Công ty CP Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh), cho hay.

Cần sớm xử lý các vi phạm trên tuyến quốc lộ 15 để đảm bảo ATGT.

Trao đổi về sự việc này, ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho hay: “Địa phương đã nắm bắt được những vi phạm về hành lang ATGT, đấu nối trái phép trên tuyến quốc lộ 15 đoạn qua thôn 12 và thôn 5. Thời gian tới đây, địa phương sẽ tích cực phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ và ngành chức năng triển khai các biện pháp xử lý, trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo ATGT toàn tuyến.”

Nguyên Khang