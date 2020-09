Một tháng 2 lần đột nhập ki-ốt, trộm 7,5 triệu đồng

Trong tháng 9/2020, Nguyễn Văn An (SN 2003) trú tại thôn Tam Long, xã Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã 2 lần liên tiếp đột nhập vào ki-ốt bán hàng của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1987, trú cùng thôn) để trộm 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Can Lộc nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1987), trú tại thôn Tam Long, xã Quang Lộc (Can Lộc) về việc ngày 19/9, ki-ốt bán hàng của chị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm gần 2 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát hình sự (Công an Can Lộc) đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp trên là Nguyễn Văn An.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận: biết rõ ki-ốt bán hàng của chị Hồng thường không khoá cửa sau, An đã lợi dụng để trèo tưởng lẻn vào trộm cắp. Lần thứ nhất vào ngày 3/9, An trộm 5,9 triệu đồng trong lợn tiết kiệm của chị Hồng; lần thứ hai vào ngày 19/9 với thủ đoạn tương tự, An trộm được 1,6 triệu đồng.

Được biết, tháng 5/2020, An bị TAND huyện Can Lộc xử phạt 8 tháng cải tạo không giam giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, An còn có tiền sự về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác, hiện không có nghề nghiệp ổn định, đặc biệt rất nghiện game online.

Hiện, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn An về hành vi trộm cắp tài sản.

Cao Trang