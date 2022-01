Mua gần 60kg pháo từ Đà Nẵng về Hà Tĩnh bán kiếm lời thì bị bắt

Sáng nay (22/1), Thượng tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 60 kg pháo.

Video: Công an huyện Nghi Xuân bắt giữ đối tượng buôn bán gần 60 kg pháo.

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 22/1, trên tuyến đường Nguyễn Hoành, thị trấn Tiên Điền, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Công an thị trấn Tiên Điền phát hiện đối tượng Trần Văn Thanh (SN 1974, trú tại TDP An Mỹ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38N1-00705 phía sau chở một thùng xốp có biểu hiện nghi cấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Trần Văn Thanh cùng tang vật bị bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xốp có 31 hộp pháo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có trọng lượng gần 60kg.

Cơ quan chức năng khám xét nhà đối tượng Trần Văn Thanh

Trần Văn Thanh khai nhận, số pháo trên được mua từ Đà Nẵng với số tiền gần 25 triệu đồng về bán kiếm lời; khi đối tượng đang trên đường vận chuyển về nhà cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Trần Văn Thanh

Công an huyện Nghi Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hùng Quý