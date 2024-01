Ngăn ngừa pháo tự chế - cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Để phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, nhất là trong thanh thiếu niên Hà Tĩnh, cần sự chung tay của gia đình và toàn xã hội.

Thời gian qua, tình trạng chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo trong thanh thiếu niên mà chủ yếu là học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, số đối tượng và tính chất vi phạm. Trong đó, nổi lên tình trạng HSSV đặt mua các tiền chất trên mạng xã hội để về chế tạo pháo nổ.

Nhóm thanh thiếu niên mua bán các loại tiền chất để tự chế tạo pháo nổ bị Công an huyện Đức Thọ phát hiện, xử lý tối 12/12.

Chỉ tính từ 1/12/2023 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý 97 vụ với 250 đối tượng vi phạm về pháo, trong đó có 214 thanh thiếu niên mà chủ yếu là HSSV. Một số vụ việc đáng chú ý như: Công an huyện Đức Thọ phát hiện 19 đối tượng có hành vi sản xuất, tàng trữ 170 quả pháo tự chế, 0,6 kg tiền chất thuốc pháo, 25,95m dây cháy chậm; Công an huyện Thạch Hà phát hiện 32 đối tượng có hành vi tàng trữ, sản xuất 65 quả pháo, 6,6 kg tiền chất thuốc pháo; vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ngày 17/11/2023 tại thôn Tân Phong, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà làm 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, nguyên nhân được xác định là các nạn nhân mua hoá chất về chế tạo pháo...

Hiện trường vụ nổ ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) khiến 3 người thương vong nghi do nổ pháo tự chế.

Để ngăn chặn thực trạng trên, ngoài việc triển khai các lực lượng, phương tiên, biện pháp để đấu tranh xử lý, ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tin, truyền thông, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật các quy định của pháp luật về pháo... Đến nay, đại đa số các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp.

Dù vậy, trên thực tế, tình trạng thanh thiếu niên đặt mua các tiền chất trên mạng xã hội đem về chế tạo pháo để sử dụng và bán lấy tiền tiêu xài vẫn xảy ra phức tạp. Nguyên nhân do đâu?

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh tuyên truyền phòng ngừa vi phạm về pháo trong học sinh, sinh viên.

Có thể khẳng định, các video hướng dẫn chế tạo pháo xuất hiện tràn lan, không thể ngăn chặn, kiểm soát trên các nền tảng mạng xã hội cũng như việc đặt mua dễ dàng các tiền chất để chế tạo pháo thông qua các nền tảng này là một trong những nguyên nhân chính làm tình trạng HSSV tàng trữ, chế tạo pháo diễn biến ngày càng phức tạp.

Thiếu sự quan tâm, giám sát, quản lý, giáo dục của gia đình đối với con em mình cũng là một nguyên nhân quan trọng. Trên thực tế, từ các vụ việc vi phạm về pháo cho thấy, các em mua các tiền chất trên mạng xã hội sau đó đưa về nhà để chế tạo, song, bố mẹ, người thân thiếu giám sát, để ý, phó thác việc giáo dục cho nhà trường nên không phát hiện ra con em mình vi phạm. Cá biệt, có trường hợp phát hiện nhưng không có biện pháp ngăn chặn dẫn đến việc các em vi phạm pháp luật, nghiêm trọng hơn là dẫn đến tai nạn do tự chế pháo, làm thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, tài sản.

Bên cạnh đó, chính một bộ phận người lớn có những hành vi vi phạm về pháo như mua, bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đã tác động không nhỏ đến nhận thức của một bộ phận thanh thiếu niên.

Công an huyện Cẩm Xuyên xử lý các trường hợp vi phạm về pháo nổ.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh cho rằng: Việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm về pháo không thể phó mặc cho bất cứ một lực lượng, ban, ngành nào mà cần có sự vào cuộc của toàn xã hội. Cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đồng thời, có giải pháp ngăn chặn các video, hình ảnh hướng dẫn chế tạo pháo trên các nền tảng mạng xã hội cũng như việc mua, bán các tiền chất để chế tạo pháo...

“Gia đình, người thân phải nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong quản lý, giám sát con, em mình; thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, răn đe con em mình cần tránh xa các hành vi vi phạm về pháo, nhất là chế tạo pháo nổ; tránh đổi lỗi, đùn đẩy trách nhiệm, phó mặc cho nhà trường và xã hội”, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh nhấn mạnh.

Huy Sửu - Trần Vương