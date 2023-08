Những ngày lẩn trốn ở Việt Nam của hai nghi phạm bị Mỹ truy nã

Bị cảnh sát Mỹ truy nã đỏ vì tình nghi sát hại hai người, Polie Phan và Jaiden Nguyen đã bỏ trốn về Việt Nam trong mác đi du lịch, ăn chơi và tìm người kết hôn.

Polie Phan, 26 tuổi; Jaiden Nguyen, 25 tuổi, bị cáo buộc giết hai người ở thành phố Houston, bang Texas, hồi tháng 1. Họ mang lệnh truy nã quốc tế do Ban Tổng thư ký Intrerpol ban hành ngày 18/4, với tội danh giết người có khung hình phạt tử hình.

Bộ Công an nhận thông tin hai nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này đã nhập cảnh và lẩn trốn tại Việt Nam. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã chỉ đạo Phòng truy nã tội phạm tập trung lực lượng phối hợp công an các địa phương truy tìm.

“Mục đích là bắt bằng được hai người này nhằm phòng ngừa, không để họ tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam”, cán bộ C02 cho biết.

Polie Phan bị cảnh sát Mỹ di lý về nước phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 20/6, sau hơn hai tháng lần tìm khắp các tỉnh thành, trinh sát truy nã phát hiện người đàn ông rất giống Polie Phan. Nghi can này đang sống tại căn nhà ở quận 10, TP HCM, được người quen đứng tên thuê giúp. Anh ta rất ít ở nhà, thường đến phòng gym, hay thâu đêm suốt sáng tại các quán nhậu, bar, vũ trường.

Sau khi xác định nghi can chính là Polie Phan, nhiều mũi trinh sát được huy động theo dõi mọi động tĩnh xung quanh căn nhà - nơi có khả năng là hang ổ nhóm tội phạm ẩn nấp. Nhưng quá trình theo dấu nghi can, cảnh sát không phát hiện đồng phạm Jaiden Nguyen. Polie Phan chủ yếu đi về một mình nhưng luôn trong trạng thái phòng ngừa, để ý những người xung quanh.

“Kế hoạch vây bắt nghi phạm là phải bất ngờ, hạn chế tối đa khả năng anh ta chống cự, gây hại đến những người dân xung quanh”, trinh sát kể. Do vậy, khi Polie Phan vừa đến phòng tập thể hình, nhiều trinh sát ập vào khống chế.

Polie Phan khai, ngay khi cùng Jaiden Nguyen nhập cảnh Việt Nam đã chia làm hai hướng lẩn trốn, cắt đứt mọi liên hệ để tránh lộ tung tích. Số tiền mà người này tiêu xài trong thời gian qua là do những đồng phạm bên Mỹ cung cấp.

Jaiden Nguyen bị cảnh sát phát hiện trốn tại tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng thời điểm, Jaiden Nguyen cũng bị phát hiện tại tỉnh Đăk Lăk, trong mác Việt Kiều về nước du lịch và có ý định cưới vợ ở Việt Nam. Với ngoại hình điển trai, anh ta quen biết và có tình cảm với một cô gái xinh đẹp.

Khi Jaiden Nguyen tìm đến nhà tỏ ý muốn kết hôn và hứa bảo lãnh vợ sang Mỹ, gia đình cô gái đã rất yêu quý và vui mừng đón nhận. Họ đồng ý cho anh ta tá túc mà không biết đó là người đang mang lệnh truy nã của Interpol.

Hai ngày sau khi đồng phạm Polie Phan bị bắt, hôm 22/6, Jaiden Nguyen cũng bị trinh sát Phòng truy nã khống chế ngay tại nhà cô gái. “Khi biết sự thật về con rể tương lai, cả gia đình cô ấy suy sụp, hoảng loạn”, cán bộ truy nã kể.

Ngay sau đó, Bộ Công an đã phối hợp cơ quan thực thi pháp luật Mỹ di lý hai nghi phạm về nước.

Polie Phan (trái) và Jaiden Nguyen. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đài ABC13 , sở cảnh sát thành phố Houston cáo buộc Polie Phan và Jaiden Nguyen đã giết chết hai người ở khu West TC Jester vào ngày 27/1. Đầu tiên, cảnh sát phát hiện nạn nhân Dana Ryssdal, 35 tuổi, bị bắn chết tại hiện trường, trong khi bạn của nạn nhân là James Martin III, 37 tuổi, mất tích. 5 ngày sau, họ tìm thấy thi thể Martin bị trói bằng băng dính và bị bắn nhiều phát, nằm trong cốp sau chiếc xe bị bỏ lại tại bãi đậu.

Các điều tra viên cho rằng, động cơ Polie Phan và Jaiden Nguyen bắn chết hai nạn nhân vì tranh cãi về ma túy, sau đó bỏ trốn tới Việt Nam. Cảnh sát đã tìm thấy cần sa ở nhiều địa điểm tại hiện trường cùng nhiều cọc tiền có tổng giá trị 35.980 USD giấu trong tủ lạnh.

Kathy Vu, 23 tuổi, bạn gái của Polie Phan, bị truy tố với cáo buộc tìm cách xóa dấu vết hiện trường bằng cách mua dụng cụ và lau rửa khu vực xảy ra tội ác. Kathy Vu sau đó được tại ngoại, nhưng phải nộp lại hộ chiếu và phải đeo vòng giám sát.

Kathy Vu khai rằng Martin từng đe dọa nhiều người, trong đó có bạn trai cô. Martin cũng nợ bạn trai cô 40.000 USD “sau khi một giao dịch liên quan ma túy không diễn ra như kế hoạch”. Tuy nhiên, cảnh sát tin rằng Martin và Phan từng có tranh chấp liên quan đến nợ nần.

Sau khi Polie Phan và Jaiden Nguyen bị di lý về Mỹ, lãnh đạo Văn phòng Hợp tác Quốc tế thuộc Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã thăm Việt Nam ngày 11-16/7, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của lực lượng này. Các cuộc gặp diễn ra tại TP HCM và Hà Nội nhằm bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo Bộ Công an và cán bộ thuộc Phòng truy nã tội phạm (thuộc C02 phía Nam).

"Chúng tôi đánh giá cao công tác điều tra và phối hợp của các cán bộ Bộ Công an Việt Nam nhằm tìm ra những cá nhân này, để họ phải đối mặt với công lý tại Mỹ. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam và Mỹ đã đảm bảo an toàn hơn cho cả hai nước chúng ta. Tôi hy vọng việc di lý những kẻ thủ ác này sẽ an ủi phần nào cho gia đình các nạn nhân", Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns bày tỏ.

Tin liên quan: Hành trình gần 5.000km truy bắt nghi phạm “vượt ngục”, trốn truy nã 33 năm Để truy bắt thành công bị can Trương Công Chức - “vượt ngục, trốn truy nã 33 năm”, nhóm trinh sát của Phòng Truy nã, truy tìm đã đi qua 19 thành phố, 124 địa điểm với gần 5.000km, trong thời gian khoảng một tháng.

Theo Quốc Thắng/VNE