Phân luồng từ xa 5 tuyến đường phục vụ chương trình “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”

Công an TP Hà Tĩnh tiến hành phân luồng từ xa, cấm các loại phương tiện lưu thông tại 5 tuyến đường trong thời gian diễn ra chương trình “Chào năm mới 2024” vào tối 31/12 tại Quảng trường Thành Sen.

Công an TP Hà Tĩnh sẽ huy động 100% quân số, phương tiện phục vụ chương trình “Chào năm mới 2024”.

Chương trình “Chào năm mới 2024” diễn ra từ 22h ngày 31/12/2023 đến 0h30 ngày 1/1/2024, gồm 3 phần: “Tỏa rạng mạch nguồn sông núi”, “Xuân trên quê hương Hà Tĩnh” và “Hà Tĩnh chào năm mới”. Sau chương trình nghệ thuật sẽ là màn bắn pháo hoa.

Trung tá Dương Thị Hồng Ngân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình “Chào năm mới 2024”, Công an TP Hà Tĩnh đã lên phương án tiến hành phân luồng từ xa, cấm tất cả các loại phương tiện giao thông lưu thông (trừ xe công vụ, xe ưu tiên, xe phục vụ chương trình) trên 5 tuyến đường gồm: Đường Nguyễn Thiếp; đường Nguyễn Tất Thành; đường Nguyễn Hữu Thái; đường Phan Đình Phùng (từ ngã 4 giao nhau đường Nguyễn Công Trứ đến ngã tư giao nhau đường Nguyễn Trung Thiên); đường Nguyễn Chí Thanh (từ ngã 4 giao nhau đường Phan Đình Phùng đến đường Nguyễn Tất Thành).

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 19h ngày 31/12/2023 đến khi kết thúc sự kiện. Các phương tiện trong khu vực tuyến đường được phân luồng phải di chuyển ra khỏi khu vực trước 19h ngày 31/12/2023.

Sau thời gian trên, nếu các phương tiện không di chuyển sẽ bị lực lượng chức năng cẩu, kéo xe để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phương án phân luồng giao thông phục vụ chương trình “Chào năm mới 2024”.

Được biết, Công an TP Hà Tĩnh cũng sẽ huy động 100% quân số, phương tiện, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn trước, trong và sau khi chương trình diễn ra.

Anh Tấn