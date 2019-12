Phát hiện, bắt giữ 3 tấn men nấu rượu không rõ nguồn gốc

Đội chống buôn lậu, gian lận thương mại – Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Tĩnh) vừa phát hiện xe ô tô tải BKS 15C – 123.91 do Trần Bảo Long (SN 1971) trú tại quận Lê Chân (TP Hải Phòng) điều khiển vận chuyển 3 tấn men nấu rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số men rượu chở trên xe ô tô tải BKS 15C – 123.91

Vào khoảng 14h00 ngày 16/12/2019, tại địa bàn TP Hà Tĩnh, Đội chống buôn lậu, gian lận thương mại – Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã phát hiện xe ô tô tải mang BKS 15C-123.91 do Trần Bảo Long điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành dừng kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô chở hơn 3 tấn men nấu rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, ước tính tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Trần Bảo Long không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp liên quan đến số hàng và khai nhận số hàng này được một người không rõ danh tính thuê chở từ tỉnh Thái Bình vào TP Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật.

Anh Cường