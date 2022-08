Phát hiện trường hợp chào bán công cụ hỗ trợ trên mạng ở Can Lộc

Sử dụng tài khoản Facebook, Nguyễn Văn H. (ở Can Lộc - Hà Tĩnh) đăng lên các nhóm mua bán công cụ hỗ trợ nhằm quảng cáo sản phẩm. Khi có người đặt mua, “hàng” sẽ được ngụy trang rồi chuyển cho khách hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Nguyễn Văn H. và công cụ hỗ trợ được chào bán trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm Facebook “Shop Đồ tự vệ - Baton tự vệ” có hoạt động mua, bán công cụ hỗ trợ. Trong đó, tài khoản “Quang Hoa” đăng nhiều bài viết bán các sản phẩm “Gậy rút 3 khúc bằng kim loại” (gậy Baton), đèn pin chiếu sáng có kết hợp chức năng chích điện, dùi cui điện, bình xịt cay...

Qua xác minh điều tra, củng cố hồ sơ, ngày 17/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an huyện Can Lộc tiến hành làm việc với Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú tại xã Vượng Lộc) - chủ tài khoản Facebook “Quang Hoa”.

Lực lượng chức năng thu giữ các loại công cụ hỗ trợ.

Qua làm việc, Nguyễn Văn H. khai nhận sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, đăng lên các nhóm mua bán công cụ hỗ trợ nhằm quảng cáo sản phẩm. Khi có người đặt mua, “hàng” sẽ được H. ngụy trang bằng cách viết tên sản phẩm là “dụng cụ xe máy” rồi chuyển cho khách hòng qua mặt cơ quan chức năng.

Khám xét tại nhà riêng của H., lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 29 gậy rút ba khúc bằng kim loại (dùi cui kim loại).

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bàn giao vụ việc, tang vật cho Công an huyện Can Lộc để xử lý theo quy định.

Hồng Nhung