Phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy ở Hà Tĩnh

Việc phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) là yếu tố quan trọng nhất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khoảng hơn 10h ngày 6/8, tại cơ sở dịch vụ phun sơn PU Quyết Tâm của khu B Cụm công nghiệp Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) bất ngờ bốc cháy. Lúc này, nhà xưởng có nhiều đồ nội thất làm bằng gỗ dễ bén lửa.

Người dân hỗ trợ dập đám cháy tại cơ sở dịch vụ phun sơn PU Quyết Tâm ở khu B của Cụm công nghiệp Thái Yên (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Sau khi phát hiện đám cháy, người lao động trong cơ sở đã kịp thời mang đồ nội thất ra ngoài và hô hoán mọi người ứng cứu. Với sự hỗ trợ từ người dân, lực lượng chức năng, phần lớn vật dụng, trang thiết bị cùng đồ nội thất trong đã được bảo toàn. Đặc biệt, vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người.

Trong vòng 4 năm qua, xã Thanh Bình Thịnh đã ghi nhận 3 vụ hỏa hoạn. Với việc tập trung 60 cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ, đây là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ. Đặc biệt, khi Hà Tĩnh đang xảy ra nắng nóng, công tác PCCC&CNCH càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết.

Lực lượng công an hướng dẫn thành viên “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” sử dụng thiết bị chữa cháy.

Đại úy Lê Văn Tuyến - Trưởng Công an xã Thanh Bình Thịnh trao đổi: “Toàn xã hiện có 14 “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” được phủ kín tại 14 thôn. Với đặc thù là địa bàn tập trung nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ mộc, công tác phòng ngừa cháy nổ luôn được quan tâm, chú trọng hàng đầu. Bên cạnh việc triển khai tuyên truyền các biện pháp PCCC thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức, các hộ sản xuất, kinh doanh tại cụm công nghiệp, thành viên khu dân cư an toàn PCCC và người dân được tham gia diễn tập phương án PCCC&CNCH. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức và giúp bà con thuần thục, nắm vững các thao tác, quy trình cơ bản mỗi khi có sự cố xảy ra”.

Vụ cháy tại cơ sở dịch vụ phun sơn PU Quyết Tâm vào đầu tháng 8 vừa qua đã minh chứng cho sự phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Sau khi nhận thông tin, chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân phòng cùng người dân gồm 33 người đã nhanh chóng huy động các thiết bị (5 bình chữa cháy, hệ thống vòi nước, lăng chữa cháy)... kịp thời đưa tài sản đến nơi an toàn để ứng phó với hỏa hoạn.

Nhờ vậy, chỉ trong vòng 20 phút, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Lực lượng PCCC đã triển khai nhanh, có hiệu quả hệ thống cấp nước của khu công nghiệp, làm mát, chống sụp đổ công trình, bảo đảm an toàn cho người tham gia chữa cháy, bảo vệ tài sản cũng như công trình trị giá hàng tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh theo dõi thông tin các vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Đại úy Lê Anh Hùng - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh) thông tin: “Đơn vị chúng tôi phụ trách địa bàn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa phương thuộc khu vực phía Bắc gồm: TX Hồng Lĩnh, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang, Nghi Xuân và phối hợp chi viện cho huyện Hương Sơn. Trong vụ hỏa hoạn tại cơ sở dịch vụ phun sơn PU Quyết Tâm, Đội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác PCCC&CNCH. Tuy nhiên, nếu không thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” thì dù lực lượng chính quy có tinh nhuệ, hiện đại đến đâu cũng khó lòng ứng phó kịp thời. Chúng tôi rất vui khi những kiến thức về PCCC&CNCH được bà con tiếp thu, áp dụng thành công, đồng thời mong muốn, hiệu quả từ việc thực hiện mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh thường xuyên bảo trì các thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC&CNCH.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh đã tham gia tổ chức chữa cháy trong 3 vụ hỏa hoạn, đạt hiệu quả cao; kiểm tra 48 cơ sở kinh doanh, lập 48 biên bản kiểm tra, 7 biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 14,6 triệu đồng.

Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC của cơ sở; tổ chức các lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH; duy trì nghiêm túc chế độ thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH; xây dựng phương án PCCC&CNCH đảm bảo theo quy định.

Chiến sỹ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hồng Lĩnh tiếp thu nghiêm túc kế hoạch công tác để kịp thời triển khai.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), để phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC tại địa bàn khu dân cư thực sự đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp thực hiện giữa các ngành chức năng với người dân.

“Để làm tốt phương châm “4 tại chỗ“, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong khu dân cư, phát động Nhân dân thực hiện phong trào phủ kín bình chữa cháy đến các hộ gia đình, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng các phường và lực lượng PCCC cơ sở. Bên cạnh đó, tăng cường đôn đốc chính quyền địa phương, công an cấp xã xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC, với phương châm lực lượng trong dân, chỉ huy ở trong dân, phương tiện ở trong dân và hậu cần ở trong dân, lấy phòng ngừa là chính... Sử dụng thời điểm vàng trong chữa cháy, góp phần PCCC hiệu quả”, Thượng tá Lộc cho biết thêm.

Phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH gồm: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ (gồm tất cả người dân sinh sống trên địa bàn khu dân cư, nòng cốt là lực lượng dân phòng); phương tiện tại chỗ (sự chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện phục vụ cho công tác cứu người, cứu tài sản; nguồn nước và các vật liệu chữa cháy gồm cát, nước, bình chữa cháy, xe chữa cháy); vật tư và hậu cần tại chỗ (chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí; các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ).

Thùy Dương