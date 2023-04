Phú Yên: Ôtô chở dưa lao vào vách núi, 4 người chết

Xe tải chở dưa khi đang xuống dốc ở huyện Tuy An đã lật vào vách núi, 4 người chết, 5 người bị thương, sáng 3/4.

Khoảng 9h30, xe tải biển số Quảng Bình chở dưa hấu đi tiêu thụ chạy trên đường ĐT 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An) lên cao nguyên Vân Hoà (huyện Sơn Hoà). Khi đang đổ đốc ở địa bàn thôn Phú Long (xã An Mỹ), xe đã đâm vào vách núi ở phía bên kia đường.

Sau tai nạn, ôtô bị lật úp, biến dạng, dưa hấu đổ ra đường. Gần đó dấu vết bánh xe trượt dài hàng chục mét. Người dân địa phương đã đưa 6 nạn nhân ra ngoài, chuyển vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên, nhưng một người không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bùi Minh

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Yên đã tới giải cứu ba nạn nhân còn lại mắc kẹt trong cabin, nhưng khi được đưa ra ngoài, tất cả đã tử vong.

Theo bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, 5 ca cấp cứu tại bệnh viện bị chấn thương nặng, đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực, trong đó có trường hợp tiên lượng rất xấu.

Lực lượng chức năng đưa người mắc kẹt trong xe chở dưa ra ngoài. Ảnh: Bùi Minh

Đường ĐT 643 dài hơn 30 km, nối huyện Tuy An với Sơn Hòa. Đây là tuyến dân sinh nối quốc lộ 1A, đông xe chở hàng hóa, nông sản về các nhà máy ở tỉnh, song nhiều đoạn xuống cấp, nhiều dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

