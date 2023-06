Tăng cường bảo đảm trật tự ATGT, tai nạn đuối nước dịp hè ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản chỉ đạo việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, tai nạn đuối nước cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thực hiện Công điện số 256/CĐ-UBATGTQG ngày 7/6/2023 của Ủy ban ATGT quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Gia tăng tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông trong dịp hè ở Hà Tĩnh.

Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không chở quá số người quy định khi khi tham gia giao thông, tuyệt đối không giao xe máy cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 285/KH-CAT-SGDĐT ngày 16/12/2022 về việc phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gắn với công tác thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại trong nhà trường; ký cam kết với học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh, người giám hộ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, nhất là quy định không điều khiển môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội chỉ đạo các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức cho học sinh, cha mẹ học sinh trong việc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không chở quá số người quy định khi khi tham gia giao thông, tuyệt đối không giao xe máy cho học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; gắn trách nhiệm của hiệu trưởng, người đứng đầu đối với tình hình vi phạm pháp luật ATGT, gây tai nạn giao thông của học sinh, sinh viên; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Đề nghị Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở, Hội, Đội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT trong các hoạt động của thanh, thiếu niên, nhất là trong sinh hoạt hè tại địa phương; đẩy mạnh cuộc vận động “Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông”; tăng cường phổ biến các kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho phụ huynh trong trường hợp chở trẻ em trên xe máy, ô tô và các phương tiện khác. Phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị tổ chức các đội tình nguyện hướng cho trẻ em kỹ năng về phòng tránh tai nạn thương tích như: hướng dẫn bơi; kỹ năng tham gia giao thông bằng xe đạp, xe đạp điện, đi bộ an toàn; kỹ năng phòng chống cháy nổ, sử dụng các thiết bị điện an toàn…

Nhằm nâng cao số lượng trẻ em được học bơi, biết bơi, có kỹ năng tự cứu đuối nước, biết phòng tránh tai nạn đuối nước, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn ở Hà Tĩnh đã mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, phòng nghiệp vụ liên quan, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các trường hợp học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; đặc biệt cần tập trung xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự ATGT của học sinh, sinh viên giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về ATGT với trẻ em. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 285/KH-CAT-SGDĐT ngày 16/12/2022 phối hợp giũa Công an tỉnh với sở Giáo dục và đào tạo về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Sở Giao thông Vận tải, Khu Quản lý đường bộ II tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT đường bộ được giao quản lý; chú trọng rà soát, kịp thời bổ sung các biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc đảm bảo phù hợp theo quy định đối với các tuyến đường đi qua khu vực trường học trên địa bàn tỉnh; khắc phục “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông” trên các tuyến giao thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo ATGT trên các bến, luồng, tuyến đường thủy nội địa được giao quản lý. Công tác quản lý nhà nước đối với xe hợp đồng đưa đón học sinh hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhất là về điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện và người lái.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh , Liên đoàn Lao động tỉnh phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín ở cơ sở, hội viên, đoàn viên tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động các dòng họ, gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh, sinh viên đang nghỉ hè cùng gia đình tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; không uống rượu, bia khi chưa đủ 18 tuổi, người trưởng thành thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; không điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, khi chưa có giấy phép lái xe…

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý; chú trọng rà soát, kịp thời bổ sung các biển báo hiệu, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc đảm bảo phù hợp theo quy định đối với các tuyến đường đi qua khu vực trường học trên địa bàn huyện; khắc phục “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông” trên các tuyến giao thông.

Chỉ đạo lực lượng công an huyện tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; xử lý phương tiện tự chế, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; tập trung kiểm tra, xử lý học sinh, thanh thiếu niên thực hiện các hành vi vi phạm như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; vi phạm nồng độ cồn; phóng nhanh, vượt ẩu…; phối hợp với Nhà trường, Đoàn thanh niên đảm bảo ATGT khu vực cổng trường các địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT, có phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực trọng điểm, các tuyến đường tập trung các địa điểm thi tốt nghiệp trên địa bàn…

Tổ chức các hoạt động hè tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho học sinh, thanh thiếu niên đặc biệt các khu vực vùng núi, vùng nông thôn, thông qua các các hoạt động hè tuyên truyền, giáo dục nhắc nhở, hướng dẫn các em nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn thương tích bảo vệ an toàn cho bản thân và người xung quanh.

Thường xuyên rà soát, cảnh báo kịp thời và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn tại các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh, đồng thời có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, giảm thiểu rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh từ xa, từ sớm, nhất là tại gia đình, cộng đồng, trường học, các bãi tắm, bể bơi, sông, hồ, các công trình xây dựng, các địa điểm, công trình công cộng có trẻ em, học sinh tham gia hoạt động (làm rào chắn, biển cảnh báo...). Kiên quyết không để tồn tại các bãi tắm tự phát tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với nhân dân và du khách, nhất là trẻ em.

P.V