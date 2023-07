Tập huấn nghiệp vụ cho hơn 150 cán bộ, người dân về đảm bảo ATGT

Hơn 150 cán bộ và người dân ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã được tập huấn, nâng cao kiến thức về đảm bảo đảm trật tự trật tự an toàn giao thông.

Chiều 7/7, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp UBND Thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác đảm bảo trật tự ATGT và người dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe cán bộ Trung tâm thông tin Công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Thanh tra Sở Giao thông vận tải truyền đạt Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/05/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Thượng tá Trần Xuân Sinh - Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh: Qua lớp tập huấn, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh mong muốn nâng cao kiến thức về công tác bảo đảm ATGT cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây sẽ là những tuyên truyền viên cho cơ quan, đơn vị, gia đình, người thân, bạn bè trong thực hiện chấp hành đúng quy định pháp luật ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông (TNGT).

Đại biểu cũng được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; giới thiệu các quy định mới của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và trong công tác tuần tra, xử lý vi phạm ATGT của lực lượng cảnh sát giao thông.

Tình hình quản lý xe quá tải, hành lang ATGT trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Kỳ Anh nói riêng; giải pháp và kinh nghiệm kiểm tra xử lý các hành vi, vi phạm xe quá tải và vi phạm hành lang ATGT; một số quy định mới trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang ATGT.

Dịp này, Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng thị xã Kỳ Anh 26 pano thông điệp tuyên truyền về ATGT.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ đang làm công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông; hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Thu Trang