Thanh niên 9X người Hà Tĩnh lập Fanpage “thầy pháp sư” lừa gần 200 triệu

Lê Công Tâm (SN 1995, trú Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lập fanpage giả mạo thầy cúng Thái Lan có tên là “Thầy Fu – Ajarn Fu Sak Yant”, nhận cúng dâng sao giải hạn để lừa đảo.

Lê Công Tâm tại cơ quan công an.

Ngày 28/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin vừa bắt giữ Lê Công Tâm (SN 1995, trú tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Lê Công Tâm đã lập trang fanpage có tên “Thầy Fu - Ajarn Fu Sak Yant” và đăng ảnh đại diện là một thầy pháp sư ở Thái Lan, giới thiệu việc cúng dâng sao giải hạn, cầu tài lộc… qua đó lừa người nhẹ dạ cả tin. Để trang Fanpage có sức lan tỏa, thầy cúng rởm này còn thuê người mua các tài khoản Facebook ảo để chạy quảng cáo.

Tháng 8/2021, chị K. (ở Hà Nội) đã nhắn tin đến tài khoản do Tâm lập để bày tỏ được dâng sao giải hạn. Sau khi nhờ người lấy được thông tin tên tuổi của các thành viên trong gia đình K., Tâm yêu cầu chị này chuyển tiền làm lễ.

Tâm yêu cầu chị K. chuyển tiền làm lễ 4 lần vào tài khoản ngân hàng của Tâm với số tiền trên 190 triệu đồng. Sau đó, Tâm cắt ghép, chỉnh sửa ảnh bàn lễ, đồ cúng cùng với ảnh của gia đình chị K. Thực tế thầy cúng rởm này không thực hiện làm lễ theo như lời hứa hẹn.

Biết mình bị lừa nên chị K. trình báo cơ quan công an. Tâm lo sợ bị phát hiện nên đã trả lại đủ số tiền cho chị K. sau đó đến lên cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan công an, Tâm khai bản thân không biết cúng bái, mới chỉ học “mót” các thủ thuật, ngôn ngữ cúng bái trên mạng để lừa đảo.

Theo VTV