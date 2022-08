Thôn Bình Định đạt nhiều kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Từ đầu năm đến nay, Nhân dân thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã cung cấp cho cơ quan công an 10 tin báo, giúp cơ quan công an xử lý 5 vụ việc, bắt và xử lý 5 đối tượng vi phạm.

Chiều 9/8, Ban chỉ đạo 138 xã Thanh Bình Thịnh đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền cùng dự.

Năm 2022, Ban chỉ đạo 138 xã Thanh Bình Thịnh, MTTQ xã, công an xã và Ban công tác mặt trận thôn Bình Định đăng ký thôn Bình Định đạt khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Theo đó, cấp ủy, Ban mặt trận thôn phối hợp với công an xã đẩy mạnh việc thực hiện các đề án, mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ, từng bước đi vào chiều sâu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trước các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm hình sự; không để xẩy ra mâu thuẫn trọng nội bộ quần chúng nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận thôn Bình Định

Ban công tác mặt trận thôn Bình Định cũng đã vận động Nhân dân trong thôn quyên góp kinh phí để trang bị, lắp đặt 10 mắt camera an ninh tại các trục đường chính và các khu vực có tình hình an ninh phức tạp trong thôn.

Lãnh đạo Huyện Đức Thọ, Công an huyện tặng hoa chúc mừng Ban công tác mặt trận thôn Bình Định

Bên cạnh đó, 100% các hộ gia đình, các doanh nghiêp thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn phòng chống cháy, chữa cháy; gia đình an toàn về an ninh trật tự, thực hiện 3 không (không ma túy, không cờ bạc, không vi phạm ATGT).

Phong trào tự quản đảm bảo an ninh trật tự xã hội được duy trì và hoạt động có hiệu quả. 7 tháng đầu năm 2022, Nhân dân trên địa bàn thôn Bình Định đã cung cấp cho công an 10 tin báo liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an xử lý 5 vụ việc, bắt và xử lý 5 đối tượng vi phạm. Ngoài ra, Ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức hòa giải 5 vụ việc mâu thuẫn ở cơ sở không để phức tạp kéo dài.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh huyền phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ thôn Bình Định

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đánh giá cao những kết quả mà Ban công tác mặt trận và nhân dân thôn Bình Định đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn Bình Định tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến tận người dân đề cao cảnh giác trên mọi mặt trận, đặc biệt là các loại tội phạm lừa đảo qua mạng, phát huy tối đa sức mạnh trong quần chúng nhân dân nhằm phát huy hơn nữa trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đức Phú