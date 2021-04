Thủ đoạn tinh vi của trùm ma tuý Hương “mẩu”

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy đang có xu hướng sử dụng các chung cư cao cấp để tăng độ an toàn khi đối phó với lực lượng chức năng.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm ma túy do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương “mẩu”, SN 1983, Long Biên, Hà Nội), thu giữ gần 60kg ma túy tổng hợp. Đây được coi là chuyên án triệt phá lượng ma túy lớn nhất từ đầu năm 2021 của Công an TP Hà Nội.

Các đối tượng trong vụ án sử dụng những căn chung cư cao cấp tại Long Biên, Cầu Giấy để làm “đại bản doanh”, từ đó cung ứng ma túy ra thị trường và cũng là nơi để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Một vấn đề đặt ra trong thời điểm hiện nay đó là chính sự kiên cố, an ninh cao của các chung cư cao cấp đã tạo thành lớp vỏ bọc cho nhóm tội phạm ma túy hoành hành.

Phóng viên phỏng vấn Thượng tá Phạm Quỳnh - Phó trưởng Phòng PC04 - Công an TP Hà Nội về vấn đề này, cũng như quá trình bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm của Hương “mẩu”.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng PC04 - Công an TP Hà Nội

PV: Ông có thể thông tin thêm về vụ triệt phá ổ nhóm do guyễn Thị Kim Hương cầm đầu, được đánh giá là vụ án ma túy lớn nhất từ đầu năm 2021 của Công an Hà Nội?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội trong Đề án phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, chúng tôi đã khoanh vùng một số băng nhóm tội phạm tổ chức hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh, có nhiều hình thức để đối phó với các cơ quan chức năng.

Trong đó, chúng tôi lên kế hoạch triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương, còn gọi là Hương “mẩu”, thường trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Trong băng nhóm này, các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, cản trở việc đấu tranh của cơ quan chức năng.

Ngày 26/3, tại chung cư Capitol (Cầu Giấy, Hà Nội), lực lượng bắt giữ 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 31kg ma túy đá. Tiếp tục theo dõi giám sát các đối tượng, ngày 30/3, chúng tôi tổ chức 3 tổ công tác triển khai tại Long Biên, Cầu Giấy và Hoàng Mai.

Tại tòa nhà Mipec (Ngọc Lâm, Long Biên), công an bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hương và đàn em, thu giữ 221 gram ma túy tổng hợp, cân điện tử tại nhà riêng. Cùng trong ngày, tại Hoàng Mai, lực lượng bắt giữ được Nguyễn Nhự Lý (tên gọi khác là Mèo, hộ khẩu: Thanh Chương, Nghệ An). Tại nơi ở của Nguyễn Nhự Lý tại Cầu Giấy, thu giữ 26,8kg ma túy, 8 điện thoại và một số vật chứng khác.

Hiện, chúng tôi đã tạm giam 7 đối tượng, tổng số lượng ma túy thu giữ trong chuyên án là gần 60kg.

PV: Đối tượng cầm đầu nhóm là người như thế nào, thưa ông?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Cầm đầu băng nhóm này là đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương (Hương “mẩu”). Trong nhóm của Hương có rất nhiều đối tượng, được Hương phân công. Từ đối tượng giao ma túy cho người mua, đối tượng cất giấu, vận chuyển, nhận thanh toán tiền… Các đối tượng này thay đổi số điện thoại liên tục.

Đối tượng Hương sinh năm 1983, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội. Hương đã có một tiền án về ma túy. Bản thân Hương ít khi trực tiếp giao dịch mà giao cho các đàn em. Mỗi đối tượng đảm nhận một vị trí khác nhau.

PV: Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng là như thế nào, thưa ông?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Các đối tượng có phạm vi hoạt động rất rộng, liên quan đến nhiều địa điểm trên toàn quốc. Bản thân các đối tượng thường thay đổi thủ đoạn, từ việc vận chuyển, phương thức giao dịch. Vai trò của từng đối tượng khác nhau. Thậm chí có thể nhiều đối tượng không biết nhau.

Bà trùm Hương “mẩu” và đàn em

PV: Thời gian gần đây, nhiều đối tượng đang chuyển hướng sang dùng các chung cư cao cấp để làm nơi mua bán, hoặc sử dụng ma túy. Theo ông, điều đó gây khó khăn gì cho lực lượng chức năng?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Trong chuyên án này, các đối tượng đều thuê các căn hộ chung cư cao cấp. Việc tiếp cận nơi ở của các đối tượng hoặc nơi các đối tượng hoạt động phạm tội đều rất khó khăn. Vì các hệ thống chung cư cao cấp này dùng các loại chìa khóa, nhận dạng mà chỉ có các đối tượng mới mở được.

Bên cạnh đó, có nhiều chuyên án chúng tôi đã triệt phá mà các đối tượng còn mua chuộc cả nhân viên bảo vệ. Có những việc mà khi chúng tôi đến, nếu không ngụy trang tốt thì các đối tượng sẽ phát hiện ra và thông báo cho nhau. Các chung cư cao cấp này đều được trang bị cửa rất kiên cố. Do vậy có nhiều trường hợp khi chúng tôi vào được bên trong thì các đối tượng đã phi tang, xả ma túy qua bồn cầu.

Đối với chuyên án này, các đối tượng đã hoạt động từ khá lâu và sử dụng chung cư cao cấp để hoạt động. Chúng tôi đã phải mất nhiều thời gian, công sức trinh sát để có thể chọn đúng thời điểm bắt giữ các đối tượng.

PV: Việc tội phạm ma túy sử dụng chung cư cao cấp, resort đang có chiều hướng gia tăng là đáng lo ngại. Ông có khuyến cáo gì với Ban quản lý, hoặc người dân sống tại những nơi đó để ngăn chặn tội phạm ma túy?

Thượng tá Phạm Quỳnh: Hiện nay, xu hướng nhiều người mua căn hộ chung cư cho thuê. Khi chúng ta có những resort, những chung cư cao cấp thì gần như việc người ngoài vào đó rất khó. Hệ thống an ninh, bảo vệ tại đó mặc định là chỉ có chủ nhà, hoặc người quen biết được chủ nhà xác nhận thì mới được vào.

Khi lực lượng chức năng làm công tác trinh sát đã gặp rất nhiều khó khăn. Thực tế đấu tranh cho thấy hiện nay, có nhiều căn hộ chung cư cao cấp, resort được các đối tượng dùng làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán ma túy hay thậm chí trở thành “ổ nhóm” của các đối tượng.

Chúng tôi khuyến cáo Ban quản lý các tòa nhà, công an của địa phương làm tốt công tác nhân hộ khẩu, thường trú, tạm trú, kịp thời phát hiện các biểu hiện khác lạ để báo cho lực lượng chức năng.

Tội phạm ma túy gây ra rất nhiều hiểm họa cho xã hội. Chúng tôi xác định tội phạm ma túy là nguồn của các loại tội phạm khác. Hiện nay, nguồn ma túy được thẩm lậu vào Việt Nam qua đường “Tam giác vàng”, từ Thái Lan, Myanmar, Lào là không nhỏ. Một số ma túy được tiêu thụ trong nước, một số được trung chuyển ra nước ngoài. Do vậy, chúng tôi luôn nhấn mạnh việc toàn dân tố giác tội phạm là rất cần thiết để cùng tạo nên một xã hội an ninh, an toàn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

