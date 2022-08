TP Hà Tĩnh xử phạt 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn số tiền 34 triệu đồng

Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Hương Khê đã mời L.V.Q (SN 1993, trú thôn 2, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) lên làm việc về các hành vi gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.