Trấn áp mạnh mẽ tội phạm trộm cắp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Từ đầu năm 2021 lại nay, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 13 vụ/22 đối tượng trộm cắp, thu hồi nhiều tài sản trị giá trên 700 triệu đồng trả cho người bị hại.

Vụ trộm nổi cộm được Công an TX Kỳ Anh nhanh chóng điều tra, làm rõ trong thời gian gần đây là việc kẻ gian lấy trộm 510 triệu đồng của gia đình bà T.T.M.N. (trú tại xã Kỳ Lợi) vào ngày 25/4/2021. Đây là vụ án xẩy ra trước ngày bầu cử khiến dư luận hết sức quan tâm.

Nguyễn Thế Tài - thủ phạm vụ trộm 510 triệu đồng ở xã Kỳ Lợi ngày 25/4/2021.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TX Kỳ Anh đã phối hợp với cơ quan chức năng, tập trung tối đa lực lượng vào cuộc. Chỉ 2 ngày sau, lực lượng công an đã bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Thế Tài (SN 1990, trú tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh) khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn và tiêu tán tài sản trộm cắp.

Tiến hành khám xét nhà riêng của Tài, lực lượng chức năng thu giữ 450 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, vào ngày 4/6/2021, kẻ gian đã đột nhập vào nhà chị N.T.H. (SN 1976, trú tại phường Kỳ Trinh), lấy trộm 1 xe máy và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Sau một thời gian ngắn điều tra, Công an TX Kỳ Anh đã làm rõ thủ phạm chính là Nguyễn Ngọc Long (SN 2001, trú tại tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh).

Đối tượng Nguyễn Ngọc Long tại cơ quan công an.

Long khai nhận: lợi dụng việc chị H. đang điều trị tại bệnh viện nên đã phá khóa, đột nhập lấy trộm tiền và xe máy. Đáng nói, từ việc làm rõ vụ trộm này, Công an TX Kỳ Anh còn làm rõ Nguyễn Ngọc Long là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản trên 50 triệu đồng ở Hà Nội.

Được biết, từ đầu năm 2021 lại nay, Công an TX Kỳ Anh đã điều tra, làm rõ 35 vụ phạm pháp hình sự, bắt 74 đối tượng; trong đó, 13 vụ/22 đối tượng trộm cắp tài sản, thu hồi nhiều tài sản trị giá trên 700 triệu đồng trả cho người bị hại.

Các đối tượng thực hiện 4 vụ trộm 11 con chó (từ ngày 7 - 16/6/2021) trên địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, bị Công an TX Kỳ Anh bắt giữ vào cuối tháng 6/2021.

Đáng nói, trên địa bàn TX Kỳ Anh có Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng - nơi tập trung hàng trăm doanh nghiệp lớn, nhỏ với khối lượng lớn về hàng hóa, vật chất kỹ thuật nên trở thành địa chỉ “thu hút” các đối tượng trộm cắp tài sản lần mò tới hoạt động.

Thiếu tá Lê Khánh Toàn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TX Kỳ Anh) cho biết: “Để làm tốt công tác phòng ngừa cũng như trấn áp, điều tra, làm rõ kịp thời các vụ trộm xẩy ra trên địa bàn thị xã nói chung và khu vực KKT Vũng Áng nói riêng, chúng tôi phải thường xuyên bám nắm địa bàn một cách sâu sát, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở cũng như phát huy tốt vai trò của người dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Các vụ trộm xẩy ra trên địa bàn KKT Vũng Áng được điều tra, làm rõ thì có nhiều thủ phạm là người nơi khác đến, không phải người địa phương, đến khi tra tay vào còng vẫn còn bàng hoàng không hiểu tại sao lại bị bắt nhanh thế…”.

Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn đã trao thưởng đột xuất cho các lực lượng tham gia khám phá nhanh vụ trộm 510 triệu đồng trên địa bàn xã Kỳ Lợi.

Thượng tá Bùi Thanh Tùng - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh cho biết: “Là địa bàn trọng điểm về ANTT, do đó, để chủ động đảm bảo ANTT trên địa bàn, tấn công, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, hằng năm, hằng quý, hằng tháng, đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Đồn Công an KKT Vũng Áng, công an các xã, phường tăng cường tuần tra vũ trang, bám địa bàn, tập trung nắm tình hình, di biến động của các đối tượng…

Đồng thời, phát huy tốt vai trò “tai mắt” của Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố, duy trì và nhân rộng có hiệu quả hoạt động của mô hình an ninh cơ sở như: “Đội cơ động phường, xã”, “Giáo họ an toàn, gia đình hòa thuận”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Liên kết đảm bảo ANTT tại dự án Formosa”, “Tổ liên gia tự quản về ANTT”... Cùng với đó, đơn vị thường xuyên tổ chức mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đánh mạnh vào loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy… Nhờ đó, tình hình ANTT luôn được đảm bảo, các vụ việc xẩy ra được điều tra, xử lý kịp thời”.

Mai Hoàng - Văn Hùng