Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho giáo viên, học sinh TP Hà Tĩnh

Hơn 500 cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn TP Hà Tĩnh được cung cấp kiến thức về cháy nổ, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ ngày 13/1 - 16/1/2024, tại Trường THCS Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh), Phòng cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Phòng GD&ĐT tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho hơn 500 cán bộ, giáo viên, công nhân viên của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Ảnh: Lực lượng chức năng giới thiệu các các văn bản pháp quy của Nhà nước, ngành, địa phương về công tác PCCC, cách sử dụng bình chữa cháy mini.

Lực lượng chức năng giới thiệu các phương tiện, dụng cụ chữa cháy chuyên nghiệp...

...các kỹ năng sơ cứu người bị nạn.

Chương trình huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức về PCCC&CNCH cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học; chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy, nổ xẩy ra. Từ đó, góp phần hạn chế cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ảnh: Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai phương án giả định chữa cháy tại trường học cao tầng.

Đậu Hòa - Hoàng Nguyên