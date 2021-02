Trộm cắp “quen tay”, vừa ra tù lại bị bắt giam

Tháng 10/2020, Trần Thanh Hào (SN 1989, trú thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) ra tù, trở về địa phương sinh sống; đến ngày 29/1/2021, đối tượng tiếp tục có hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Chiều nay 1/2/2021, Cơ quan Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hào (SN 1989 Thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trần Thanh Hào tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 11h40 phút ngày 29/1/2021, Công an thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) nhận được đơn trình báo của ông Hồ Sỹ Q. (SN 1948, trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về việc sáng cùng ngày, ông bị kẻ gian đột nhập vào khu vực bán hàng tạp hóa lấy trộm số tiền 2,8 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Tây Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành rà soát các đối tượng và nhanh chóng làm rõ Trần Thanh Hào là đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hào đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo hồ sơ phản ánh vào tháng 2/2020, Trần Thanh Hào bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn xử phạt 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi chấp hành xong bản án, tháng 10/2020, Hào ra tù, trở về địa phương sinh sống, đến ngày 29/1/2021 lại tiếp tục có hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ án đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương