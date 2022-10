Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh ra mắt mô hình ứng dụng công nghệ quản lý sinh viên, đảm bảo ANTT

Để nâng cao công tác quản lý học sinh, sinh viên và đảm bảo an ninh trật tự, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống điểm danh bằng vân tay tại các khu vực trong trường học và khuôn viên nội trú.

Sáng nay (29/9), Trường Cao đẳng (CĐ) Y tế Hà Tĩnh tổ chức ra mắt mô hình “Ứng dụng công nghệ vào quản lý học sinh, sinh viên nội trú và đảm bảo an ninh trật tự”. Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đến tham dự.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đến tham dự lễ ra mắt.

Thời gian qua, tại Trường CĐ Y tế có lượng học sinh, sinh viên cư trú tại khu nội trú đông. Học sinh, sinh viên ngành y, dược đều phải đến các cơ sở y tế để học thực hành vào buổi sáng, buổi chiều các em học lý thuyết tại trường, buổi tối tham gia trực tại bệnh viện nên thời gian các em ăn ở, ra vào, sinh hoạt tại khu nội trú mang tính đặc thù rất cao.

Thầy Trần Chiến Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế báo cáo quá trình xây dựng mô hình.

Mặt khác, số lượng học sinh, sinh viên của nước bạn Lào đến học tại trường rất đông; với đặc thù của nền văn hóa nước bạn nên các em sinh hoạt, ăn ở, đi lại cũng có nhiều nét khác biệt. Điều này dẫn đến việc tổ chức quản lý người nước ngoài cần có nhiều quy định đặc thù, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và khu vực lân cận.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý học sinh, sinh viên, Trường CĐ Y tế đã tiến hành xây dựng mô hình “Ứng dụng công nghệ vào quản lý học sinh, sinh viên nội trú và đảm bảo an ninh trật tự.

Các đại biểu tặng hoa cho ban chỉ đạo mô hình.

Theo đó, Trường CĐ Y tế đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh tại 54 vị trí cần thiết trong nhà trường và khu vực lân cận; lắp đặt màn hình quan sát tại nhà trực bảo vệ cho những vị trí xung yếu, dễ xảy ra mất an ninh trật tự; lắp đặt màn hình quan sát toàn bộ hệ thống camera giám sát an ninh tại phòng hiệu trưởng và chia sẻ thông tin cho điện thoại cá nhân theo phân cấp quản lý để thực hiện nhiệm vụ giám sát an ninh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, trường còn lắp đặt đường truyền, kết nối vào hệ thống camera giám sát của Công an phường Thạch Linh để cùng phối hợp giám sát, theo dõi.

Đại tá Nguyễn Hữu Thiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Với những đặc thù của Trường CĐ Y tế hiện nay, việc đảm bảo môi trường an toàn, ổn định để các giảng viên, học sinh, sinh viên yên tâm giảng dạy, học tập, người dân đến thăm khám là rất cần thiết. Nhà trường thành lập được mô hình ứng dụng công nghệ vào quản lý học sinh, sinh viên nội trú và đảm bảo an ninh trật tự có ý nghĩa hết sức quan trọng; mong trường quan tâm duy trì, bảo dưỡng để phát huy hiệu quả mô hình.

Đối với quản lý học sinh, sinh viên, Trường CĐ Y tế tiến hành lắp đặt hệ thống máy điểm danh bằng vân tay trong khu vực khu nội trú học sinh, sinh viên. Hệ thống gồm 6 vị trí cùng với hệ thống phần mềm hỗ trợ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình… để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý học sinh, sinh viên nội trú và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Tiến sỹ Trần Xuân Hoan - Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Hà Tĩnh: Cùng với công tác chuyên môn thì nhiệm vụ đảm bảo ANTT được trường hết sức quan tâm, chú trọng. Để mô hình phát huy hiệu quả, thời gian tới, nhà trường rất mong sự quan tâm hỗ trợ của các phòng chuyên môn Công an tỉnh, Công an TP Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ nỗ lực để duy trì, phát huy tối đa hiệu quả của mô hình.

Việc lắp đặt các hệ thống camera giám sát và điểm danh bằng vân tay giúp cho công tác theo dõi học sinh, sinh viên có mặt ở khu nội trú hằng ngày được đảm bảo và tự động hóa hoàn toàn. Việc tổng hợp báo cáo tình hình học sinh có mặt ở khu nội trú được lưu trữ trên hệ thống một cách khoa học.

Đặc biệt, trường đã giảm được số cán bộ làm việc tại khu nội trú học sinh, sinh viên từ 3 cán bộ chuyên trách đến nay còn 2 cán bộ bán chuyên trách. Hệ thống camera đã ghi lại rất nhiều thông tin có chất lượng nhằm góp phần vào việc phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trong khu vực.

Nhân dịp này, Công an tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân của Trường CĐ Y tế có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham quan thực tế mô hình.

Phúc Quang