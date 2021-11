Tụ tập bay lắc trong quán karaoke ven đô

Tối 13/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma tuý trong một quán karaoke hoạt động khi chưa được phép.

Cụ thể, vào 1h ngày 12/11, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an huyện Đông Anh bất ngờ tập kích quán karaoke Linh Anh, tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh (Hà Nội) do đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1988 ở xóm Mít, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) làm chủ.

CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý làm việc với hai đối tượng trong vụ án

Vào thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện tại 3/5 phòng hát của quán đang hoạt động mở nhạc bay lắc công suất to cho hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Quá trình kiểm tra, tổng cộng có 31 đối tượng trong đó 14 khách và 17 nhân viên quán ăn mặc mát mẻ.

Công an thu giữ tại chỗ 19 túi nion tinh thể màu trắng có trọng lượng 16,219 gram ketamin, 19,659 gram MDMA. Ngoài ra còn 1 cân điện tử, 3 đĩa sứ có dính ma tuý ketamin và nhiều đồ vật liên quan.

Các đối tượng bi phát hiện trong “động” lắc

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh phân loại có 27/31 đối tượng dương tính với ma tuý tổng hợp. Bước đầu đã làm rõ vai trò của từng đối tượng là quản lý, nhân viên quán và khách sử dụng ma tuý.

Căn cứ tài liệu thu nhập, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 15 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Phương (chủ quán) được xác định vai trò chủ mưu.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Theo Báo CAND