Uống rượu, bia và những hiểm họa khôn lường sau tay lái

Phải đảm bảo an toàn trong quá trình dừng, đỗ phương tiện 2 vụ TNGT nghiêm trọng trong 2 ngày 13 - 14/1 vừa qua trên địa bàn tỉnh, ngoài việc người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, còn có yếu tố dừng, đỗ xe của xe tải. Do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, thời điểm này, vào lúc sáng sớm và buổi đêm, trên địa bàn Hà Tĩnh thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc. Trường hợp tài xế dừng, đỗ xe không đảm bảo quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bị hạn chế tầm nhìn do sương mù, có thể dẫn tới những sự cố về giao thông ngoài ý muốn. Khi tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ đi về mức an toàn nhất có thể và chú ý tập trung quan sát hơn trong quá trình di chuyển. Khi dừng, đỗ xe, tài xế cần có tín hiệu trước khi cho xe vào vị trí dừng, đỗ. Trong trường hợp xe có sự cố hoặc vì một lý do gì đó dừng, đỗ trong thời gian kéo dài, người điều khiển phương tiện cần phải bật đèn cảnh báo và có cảnh báo từ xa cách vị trị xe mình dừng, đỗ.