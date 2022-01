Vẫn còn tình trạng họp chợ lấn đường, thi công không đảm bảo ATGT

Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để họp chợ, buôn bán và việc thi công các tuyến đường không đảm an toàn giao thông ở Hà Tĩnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần hiện nay.

Thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT đợt cao điểm tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân năm 2022, sáng 24/1, đoàn liên ngành của Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra công tác bảo vệ hành lang ATGT, tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở các địa bàn Can Lộc, Đức Thọ và Hương Khê. (Ảnh chụp tại chợ Quán Trại, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại chợ Đại Thành (xã Gia Hanh, huyện Can Lộc), chợ Quán Trại (xã Thường Nga, huyện Can Lộc), chợ Giấy (xã An Dũng, huyện Đức Thọ). Quá trình kiểm tra, nhìn chung, các địa phương đã quan tâm tới việc đảm bảo trật tự ATGT tại các chợ dân sinh, tình trạng người dân tràn ra lòng, lề đường để trao đổi mua bán không còn nghiêm trọng như trước đây. (Ảnh chụp tại chợ Quán Trại, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).

Tuy nhiên, tại một số thời điểm, nhất là dịp cận tết, khi lượng hàng hóa cũng như nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên, một số trường hợp vẫn có hành vi lấn chiếm hành lang, lòng và lề đường để buôn bán. Điều này dẫn tới tình trạng mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn. (Ảnh chụp tại chợ Đại Thành, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc).

Đoàn liên ngành đã nhắc nhở những người buôn bán cần dời dọn hàng hóa vào đúng nơi quy định. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bà con buôn bán không được lấn chiếm hành lang, lòng đường, lề đường, đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông. (Ảnh chụp tại chợ Quán Trại, xã Thường Nga, huyện Can Lộc).

Tiếp đó, đoàn đã tới kiểm tra công tác đảm bảo ATGT thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.553, đoạn từ đường Hồ Chí Minh tới Đồn Biên phòng Bản Giàng, huyện Hương Khê, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. (Ảnh chụp đoạn qua xã Hương Trà, huyện Hương Khê).

Quá trình kiểm tra, đoàn ghi nhận mặt đường gồ ghề, sống trâu, khó đi lại. Tại một số vị trí thi công hệ thống thoát nước, cầu cống như đoạn qua xã Hương Trà, Hương Xuân hay Hương Lâm, công tác đảm bảo ATGT chưa được trang bị đầy đủ như: hệ thống biển báo, cọc tiêu, chăng dây bảo vệ sơ sài, đèn tín hiệu ban đêm không có. (Ảnh chụp đoạn qua xã Hương Trà, huyện Hương Khê).

Điều này đã dẫn tới tình trạng người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, nhất vào vào ban đêm hay trong dịp tết. (Ảnh chụp đoạn qua xã Hương Lâm, huyện Hương Khê).

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Nguyễn Văn Tân yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị giám sát và các nhà thầu thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.553, đoạn từ đường Hồ Chí Minh tới Đồn Biên phòng Bản Giàng cần sớm bổ sung hệ thống ATGT, đảm bảo an toàn đi lại cho người và phương tiện, tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. (Ảnh chụp đoạn qua xã Hương Xuân, huyện Hương Khê).

Thạch Quý