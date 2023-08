Vụ 4 người trong gia đình tử vong: Bắt khẩn cấp người chồng

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, kết hợp với những chứng cứ tài liệu khác sau nhiều giờ ráo riết triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã lật tẩy hung thủ gây ra cái chết đối với người vợ cùng ba đứa con gái bằng khí CO2.

Liên quan đến vụ 4 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Khánh Hòa, trao đổi với PV Báo CAND trưa 24/8, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này vừa thực thi lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, trú ở thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Giết người”. Điều đáng nói Hồ Xuân Hải chính là cha và chồng của 4 nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường đã được lực lượng Công an phong tỏa từ trưa 23/8 để khám nghiệm điều tra.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 11h trưa 23/8, khi một người thân trong họ hàng nhiều lần điện thoại cho vợ chồng ông Hồ Xuân Hải nhưng không ai nghe máy, nên mới đến nhà kêu cửa nhiều lần nhưng bất thành. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân phá cửa vào bên trong nhà mới phát hiện ông Hồ Xuân Hải cùng vợ và 3 người con gái đang nằm bất động trên giường và tấm nệm trong một phòng ngủ.

Nghe tiếng kêu la cầu cứu, nhiều người dân ở cùng xóm vội vã chạy đến kiểm tra và xác định ông Hồ Xuân Hải còn đang thoi thóp thở nên khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để cấp cứu. 4 người còn lại là bà Nguyễn Hoài Ngọc Diệp (SN 1974) cùng các con Hồ Ngọc Kim Ngân (SN 2002), Hồ Ngọc Giáng My (SN 2009) và Hồ Ngọc Thiên Ân (SN 2013) đều đã tử vong.

Nhiều người dân địa phương bàng hoàng trước sự cố 4 người trong một gia đình tử vong.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin về sự cố tử vong bất thường nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an huyện Cam Lâm tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, thu thập một số dấu vết có liên quan. Từ kết quả khám nghiệm đã xác định 4 nạn nhân tử vong đều do ngạt khí CO, trong khi đó Hồ Xuân Hải sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, các y – bác sĩ ca trực cấp cứu nhiều lần dò hỏi nhưng bệnh nhân vẫn im lặng, còn người đưa đi cấp cứu nói nghi ngờ bị ngộ độc, nên khoa cấp cứu tiến hành súc rửa dạ dày, truyền dịch…

Người dân đến viếng 4 nạn nhân trong sáng 24/8.

Điều đáng nói là khi mở rộng hiện trường khám nghiệm, lực lượng công an phát hiện và thu giữ một bình khí CO có trọng lượng 40kg cùng với dây dẫn khí, nên tiến hành truy xét nguồn gốc bình khí này, kết hợp phân công điều tra viên thường trực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh khẩn trương xác minh, thu thập thông tin từ Hồ Xuân Hải. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã phát hiện một ngày trước khi xảy ra án mạng, Hồ Xuân Hải đã mua bình khí CO đưa về cất giấu tại một căn nhà hoang ở gần nhà của Hải. Để có chứng cứ đấu tranh truy xét nghi can gây án, các điều tra viên đã đến cơ sở sản xuất khí CO ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang trích xuất camera, thu thập thông tin trên hóa đơn bán hàng…

Chân dung thủ phạm Hồ Xuân Hải.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ tài liệu thu thập được, đến 21h đêm 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định sự cố 4 người tử vong có dấu hiệu tội phạm giết người, mà nghi can thực hiện hành vi phạm tội chính là Hồ Xuân Hải.

Đối tượng này đã sử dụng bình khí CO để gây ra sự cố ngạt khí bên trong phòng ngủ của các nạn nhân, nên sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Xuân Hải. Đến thời điểm này cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ đối tượng gây án chủ động nằm trong phòng ngủ để tự sát hay tạo dựng hiện trường giả sau khi đã sát hại các nạn nhân bằng khí CO.

Theo nhiều người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ án mạng, không ai nghe thấy dấu hiệu bất thường nào trong đời sống sinh hoạt thường nhật của vợ chồng ông bà Hải – Diệp, cả gia đình đều sống hòa đồng, thiện cảm và chưa hề mâu thuẫn với bà con lối xóm. Ông Hải là chủ một cơ sở chăn nuôi heo ở xã Cam An Nam, có nguồn thu nhập khá ổn định.

Cả ba người con gái của họ đều chăm ngoan, học giỏi và lễ phép với mọi người, cháu đầu Hồ Ngọc Kim Ngân là sinh viên năm thứ 4 Đại học Y dược Huế mới về thăm gia đình được 4 ngày và cũng đang chuẩn bị trở lại trường, cháu giữa Hồ Ngọc Giáng My đang chuẩn bị vào lớp 9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám - xã Cam An Nam, còn cháu út chuẩn bị vào lớp 5 Trường Tiểu học Cam An Nam, huyện Cam Lâm.

Nguyên nhân nào Hồ Xuân Hải sử dụng khí CO để sát hại người thân vẫn còn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục làm rõ.

Theo CAND