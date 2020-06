Xã đầu tiên ở huyện miền núi Hà Tĩnh đầu tư 80 triệu đồng lắp camera giám sát

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn biên giới, xã Phú Gia đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát. Đây là địa phương đầu tiên trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) triển khai mô hình này.

Thời gian qua, Phú Gia được điều động công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp, hoạt động tinh vi của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an xã Phú Gia đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng, thực hiện xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng mô hình camera an ninh.

Hệ thống camera giám sát gồm 15 “mắt thần” chất lượng cao, được lắp tại các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã. Dưới mỗi mắt camera có gắn biển báo tuyến đường, địa điểm.

Tất cả dữ liệu hình ảnh từ các camera thu được sẽ truyền về lưu giữ tại hệ thống điều hành của Công an xã; có thể lưu giữ dữ liệu hơn 2 tháng và có màn hình lớn để thuận tiện quan sát tình hình ANTT.

Ngoài việc lắp đặt hệ thống camera chung, Công an xã Phú Gia cũng đã tuyên truyền, vận động các trường học, trạm y tế, doanh nghiệp và người dân tự bỏ kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát. Đến nay, đã lắp đặt trên 40 mắt camera giám sát ANTT tại các cơ quan, hộ gia đình.

Ước tính tổng kinh phí thực hiện mô hình camera giám sát trên 80 triệu đồng; trong đó, ngân sách xã hỗ trợ 50%, còn lại là nguồn kinh phí xã hội hóa. Hệ thống camera giám sát ANTT sẽ giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, sớm làm rõ các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Nguyễn Tiến Dũng