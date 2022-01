Xe đầu kéo va chạm xe máy ở Hương Sơn, một người tử vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng trên tuyến QL 8A thuộc địa bàn xã Sơn Bằng (Hương Sơn - Hà Tĩnh) khiến một người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27/1, trên tuyến quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn xẩy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Khi đang lưu thông cùng chiều hướng từ thị trấn Phố Châu về huyện Đức Thọ xe đầu kéo BKS 38C-6364 kéo theo rơ-móc BKS 38R 00919 (chưa rõ danh tính người điều khiển) va chạm với xe máy BKS 38H 6665 do ông Nguyễn Xuân Thái (SN 1970, ở thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng) điều khiển.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến ông Thái tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Ngay sau khi xẩy ra vụ việc, Phòng CSGT - Công an tỉnh và Công an huyện Hương Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hữu Trung