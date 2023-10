Xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển mô tô

9 tháng năm 2023, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 168 vụ TNGT, làm chết 113 người, bị thương 91 người. Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự giao thông và quản lý vận tải, phương tiện, người lái được thực hiện thường xuyên, liên tục với tổng số tiền xử phạt gần 50,6 tỷ đồng, trong đó Công an tỉnh xử phạt 48,566 tỷ đồng, Sở GTVT xử phạt 1,993 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2023, cơ quan điều tra cấp huyện đã tiến hành khởi tố 67 vụ, 67 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ giao thông”. Viện kiểm sát cấp huyện đã truy tố 63 vụ, 64 bị can về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tòa án hai cấp đã đưa ra xét xử 84/86 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và tội “Cản trở giao thông đường bộ”, tuyên hình phạt tù có thời hạn đối với 28 bị cáo, phạt tù cho hưởng án treo 51 bị cáo, phạt tiền 7 bị cáo.