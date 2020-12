Cẩn trọng trong sử dụng điện cho công trình trang trí đón Noel ở Hà Tĩnh

Giáng sinh cận kề cũng là lúc nhiều người dân Hà Tĩnh bận rộn với việc trang trí hang đá, công trình chào mừng. Tuy vậy, biện pháp an toàn phải được đặt lên hàng đầu để tránh các sự cố điện đáng tiếc.

Đảm bảo khoảng cách an toàn khi lắp đặt, tháo dỡ công trình trang trí

Tiến hành lắp đặt các công trình trang trí ở khoảng cách gần đường dây điện luôn tiềm ẩn mất an toàn.

Hiện nay, bà con giáo dân toàn tỉnh đang tập trung hoàn thành các công trình trang trí chào mừng Noel như: hang đá, tháp chuông… Có một số công trình quy mô phải huy động máy móc để dựng và tháo dỡ sau đó nên tiềm ẩn nguy cơ về khoảng cách an toàn điện.

Ngoài ra, một số công trình gần với đường dây dẫn điện thì việc người dân quăng ném các dây đèn trang trí khi lắp đặt sẽ dễ vướng vào đường dây, gây nguy cơ phóng điện.

Quá trình tháo dỡ đèn trang trí cũng cần chú ý khoảng cách an toàn đối với đường dây điện

Ông Bùi Quang Nhiệm – Trưởng phòng An toàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo: “Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, người dân không nên dựng hang đá hoặc các công trình trang trí dưới đường điện bởi nguy cơ chạm chập rất cao. Trong quá trình dựng hay tháo dỡ các công trình trang trí, cần chú ý khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện hạ thế, trung thế, cao thế hoặc trạm biến áp (nếu có).

Bên cạnh đó, người dân không tự ý trèo lên cột điện, công trình điện khi lắp đặt, tháo dỡ; không giằng néo ở cột điện, công trình điện. Đặc biệt, khi dựng hang đá, vật kiến trúc, đèn trang trí… trong và 2 bên hành lang lưới điện thì phải phối hợp với ngành điện để có thỏa thuận và thực hiện các biện pháp an toàn ”

Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại khoản 4, Điều 51 của Luật Điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cap áp được quy định: Đối với đường dây trung thế (22 kV, 35 kV) là 4m, cao thế 110 kV là 6m. Ngành điện cũng quy định khoảng cách an toàn với đường dây hạ thế là 0,5m.

Việc đấu nối nguồn điện phải đúng yêu cầu kỹ thuật

Để tạo không khí lung linh, huyền ảo cho đêm Giáng sinh, hệ thống đèn trang trí với nhiều chủng loại, sắc màu được người dân ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên, đèn trang trí có thể gây nguy hiểm trong quá trình lắp đặt, sử dụng nếu bất cẩn.

Việc bảo vệ nguồn điện phục vụ trang trí Noel một số nơi còn sơ sài

Theo phản ánh, nguồn điện phục vụ cho việc trang trí Noel được câu móc trực tiếp trên lưới hoặc kéo từ các nhà dân xung quanh, tiềm ẩn các nguy cơ chạm chập, tai nạn điện. Cụ thể, một số mối đấu nối chưa đảm bảo kỹ thuật; các ổ cắm điện, các mối nối không được che chắn, bảo vệ; nước mưa thấm vào dễ gây chạm chập, cháy nổ.

Hơn nữa, có những công trình hệ thống ổ cắm điện được đặt ở vị trí thấp, chỉ che đậy bằng các vật thủ công như thùng sơn, bìa cát tông… rất dễ xảy ra các tai nạn điện, nhất là đối với trẻ nhỏ. Hay đơn giản như cách treo đèn trang trí sai cũng có thể gây ra sự cố…

Ổ cắm điện không được che đậy dễ gây chạm chập khi mưa ướt

Ông Nguyễn Thanh Hoa – Giám đốc Điện lực Thạch Hà nhấn mạnh: “Thực tế đã xảy ra các vụ tai nạn khi người dân lắp đặt, sử dụng, tháo dỡ hệ thống điện trang trí thiếu an toàn. Thời tiết dịp Noel dự báo mưa rét, ẩm ướt, do vậy, người dân lưu ý nguồn điện cấp phải đảm bảo an toàn. Theo đó, việc đấu nối dây dẫn phải đảm bảo kỹ thuật, các mối nối hở phải được bịt kín bằng vật liệu cách điện. Dây dẫn điện phải được treo lên cao, tuyệt đối không để dây dẫn dưới đất gây nguy hiểm..."

Người dân cần tuân thủ các biện pháp an toàn khi sử dụng đèn trang trí dịp Noel

Được hay, để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân dịp Noel cũng như các ngày lễ tết sắp tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã gửi văn bản đến các cấp chính quyền để tuyên truyền trên loa phát thanh; phát tờ rơi cho khách hàng về các biện pháp sử dụng điện an toàn…

Ngoài sự chủ động của ngành điện, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, tuyên truyền để nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn trong mỗi người dân, tránh các tai nạn điện đáng tiếc.

Thu Phương