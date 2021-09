Dầu loang dài trên QL 8A, người dân dùng vật cản để cảnh báo tai nạn

Để hạn chế tai nạn giao thông do dầu xe loang ra mặt đường gây trơn trượt, người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lập “chướng ngại vật” nhằm cảnh báo cho người qua lại.

Người dân cảnh báo cho người tham gia giao thông về đoạn đường trơn trượt do dầu xe

Vào lúc 10h sáng nay (22/9), mặt đường Quốc lộ 8A đoạn qua tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn xuất hiện dầu xe tràn ra lênh láng với chiều dài gần 200m.

Các chướng ngại vật được người dân rải dọc theo vết dầu loang.

Để tránh cho người, phương tiện tham gia giao thông không bị trơn trượt dẫn đến tai nạn vì dầu loang, người dân xung quanh đã dùng các biển bảng, săm lốp ô tô rải dọc theo vết dầu.

Nhiều người còn tận tình ra tận hiện trường để hướng dẫn, thông báo cho người tham gia giao thông qua đây.

Đã có một số vụ ngã xe đạp, xe máy sau khi dầu loang ra đường

Đại úy Nguyễn Chí Thắng - Phó trưởng Công an thị trấn Tây Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng dầu chảy tràn ra đường là do xe tải bị rò rỉ trong quá trình lưu thông. Đơn vị đã cử người đã ra hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời báo lên đơn vị quản lý giao thông trên QL 8A để có phương án xử lý.

Sỹ Thông