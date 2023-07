Hiểm họa khôn lường từ việc sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô

Theo quy định hiện hành, lỗi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông sẽ bị phạt tiền theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô hoặc các loại xe tương tự xe tô tô có hành vi dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe ô tô hoặc các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: + Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. + Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông. (Theo điểm a khoản 4 và điểm b, điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm c, điểm d khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)). Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy có hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Ngoài phạt tiền, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: + Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. + Bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông. (Theo điểm h khoản 4 và điểm b, điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại điểm g khoản 34 và điểm c khoản 35 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP)). Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng điện thoại di động (Theo điểm h khoản 1 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).