Thấy gì từ việc liên tiếp xảy ra các vụ tự tử của người trẻ ở Hà Tĩnh?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 đối với lứa tuổi từ 15 - 29 tuổi, chỉ sau tai nạn giao thông. Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) công bố, cứ trung bình mỗi ngày, khoảng 3.000 trẻ vị thành niên chết do tự tử trên thế giới. Đặc biệt, hiện nay tình trạng tự tử ở tuổi vị thành niên đang ngày càng gia tăng nhưng người lớn, các bậc phụ huynh chưa biết cách nhận diện, hỗ trợ và can thiệp. (Nguồn Bệnh viện Nhi Trung ương).