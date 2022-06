Thông tin hộp thư cộng tác viên Báo Hà Tĩnh từ 6 - 12/6

Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các cộng tác viên. Mọi thư từ, tin, bài xin gửi về Tòa soạn Báo Hà Tĩnh, số 223, Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, email: hatinhdientu@baohatinh.vn, toasoan@baohatinh.vn.

Từ ngày 6 - 12/6, Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh sử dụng tin, bài, ảnh của các cộng tác viên: Sỹ Ngọ, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Duy Báu, Phan Trung Thành, Lê Xuân Vinh, Hữu Nhân (TP Hà Tĩnh); Đức Quyền, Quốc Tưởng (Hương Khê); Ánh Dương, Hoài Nhơn (Hương Sơn); Đức Đồng, Đậu Hà, Trần Chung (Nghi Xuân); Quốc Lập (Vũ Quang);

Lê Đức (Bộ CHQS tỉnh); Minh Toàn, Thanh Giang (BĐBP Hà Tĩnh); Phạm Xuân Phú, Quang Đức, Xuân Hoa, Đình Trọng, Thuý An (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); Viết Cường (Công an tỉnh); Phan Thị Quỳnh Hương (Đoàn Khối CCQ&DN tỉnh); Nguyễn Thị Thủy (Huyện đoàn Can Lộc); Nguyễn Ngọc Phú (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh);

Nguyễn Sĩ Đại (Hà Nội); Lang Quốc Khánh (Nghệ An); Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình);

Báo Hà Tĩnh cũng nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các cộng tác viên: Hà Vũ, Nguyễn Bá Linh, Thúy Hằng, Khắc Mai… (Hà Tĩnh);

Nguyễn Đình Thu, Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Phạm Anh Vũ (TP Hồ Chí Minh); Trần Xuân Bảy (Nghệ An); Trần Thái Học (Bến Tre)…

Dưới mỗi bài viết, cộng tác viên vui lòng ghi tên thật, địa chỉ, số điện thoại để Tòa soạn tiện liên hệ.

BBT