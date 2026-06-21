Rất nhiều lý thuyết được xem là kinh điển của báo chí mà một thời trường báo đào tạo giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Những nguyên tắc kiểu: khi sự kiện diễn ra, phát thanh đưa tin, truyền hình minh họa, báo in phân tích, bình luận, rồi tính định kỳ của báo chí, đặc trưng âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ diễn đạt của từng loại hình… hầu như đang bị xóa nhòa.

Nền tảng Internet và các ứng dụng công nghệ số đã thay đổi tất cả. Trước hết phải kể đến sự ra đời của báo chí trực tuyến vào năm 1997 và phát triển sau những năm 2000, sự bùng nổ của truyền thông xã hội từ những năm 2015 đến nay. Rồi các ứng dụng công nghệ số, sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo. Tất cả tạo nên một cuộc cách mạng về truyền thông, thiết lập các nguyên tắc mới trong sáng tạo và tiếp nhận nội dung báo chí.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trường quay phục vụ sản xuất chương trình tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tháng 6/2026..

Trong kỷ nguyên số, chỉ cần một thiết bị thông minh, công chúng có tất cả mọi sự lựa chọn giữa đọc, nghe, xem, có quyền phản hồi, có quyền tự biến mình thành nhà báo công dân, có quyền được tối ưu hóa nhu cầu thông tin cá nhân. Chưa bao giờ quyền năng của công chúng lớn hơn như thế và cũng chưa bao giờ mức độ cạnh tranh giữa báo chí chính thống với truyền thông xã hội trở nên khốc liệt hơn thế. Trong bối cảnh đó, lựa chọn báo chí đa loại hình, đa nền tảng là một yêu cầu không thể khác của các cơ quan báo chí.