Báo Chí Đa Loại Hình, Đa Nền Tảng
Cuộn xuống

Rất nhiều lý thuyết được xem là kinh điển của báo chí mà một thời trường báo đào tạo giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Những nguyên tắc kiểu: khi sự kiện diễn ra, phát thanh đưa tin, truyền hình minh họa, báo in phân tích, bình luận, rồi tính định kỳ của báo chí, đặc trưng âm thanh, hình ảnh, ngôn ngữ diễn đạt của từng loại hình… hầu như đang bị xóa nhòa.

Nền tảng Internet và các ứng dụng công nghệ số đã thay đổi tất cả. Trước hết phải kể đến sự ra đời của báo chí trực tuyến vào năm 1997 và phát triển sau những năm 2000, sự bùng nổ của truyền thông xã hội từ những năm 2015 đến nay. Rồi các ứng dụng công nghệ số, sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo. Tất cả tạo nên một cuộc cách mạng về truyền thông, thiết lập các nguyên tắc mới trong sáng tạo và tiếp nhận nội dung báo chí.

Báo chí trong kỷ nguyên số
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trường quay phục vụ sản xuất chương trình tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tháng 6/2026..

Trong kỷ nguyên số, chỉ cần một thiết bị thông minh, công chúng có tất cả mọi sự lựa chọn giữa đọc, nghe, xem, có quyền phản hồi, có quyền tự biến mình thành nhà báo công dân, có quyền được tối ưu hóa nhu cầu thông tin cá nhân. Chưa bao giờ quyền năng của công chúng lớn hơn như thế và cũng chưa bao giờ mức độ cạnh tranh giữa báo chí chính thống với truyền thông xã hội trở nên khốc liệt hơn thế. Trong bối cảnh đó, lựa chọn báo chí đa loại hình, đa nền tảng là một yêu cầu không thể khác của các cơ quan báo chí.

Trần Văn Long
Trần Văn Long
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Trong kỷ nguyên số, chỉ cần một thiết bị thông minh, công chúng có tất cả mọi sự lựa chọn giữa đọc, nghe, xem, có quyền phản hồi, có quyền được tối ưu hóa nhu cầu thông tin cá nhân. ── Báo chí đa loại hình, đa nền tảng – Cuộc chuyển mình trong kỷ nguyên số

Báo chí đa loại hình hiểu đơn giản là cơ quan báo chí sản xuất và phát hành thông tin trên nhiều loại hình khác nhau, như: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, nền tảng số …

Báo chí đa nền tảng là việc cơ quan báo chí sản xuất và phân phối nội dung trên nhiều nền tảng công nghệ và kênh tiếp cận khác nhau. Các nền tảng bao gồm: bản giấy, sóng phát thanh, truyền hình, website, mạng xã hội, OTT…

01
Bước ngoặt lịch sử

Hà Tĩnh hợp nhất — Cộng hưởng sức mạnh

Lễ hợp nhất Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH Hà Tĩnh
Phóng viên, kỹ thuật viên Báo và PT-TH Hà Tĩnh tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh tư liệu.

Tại Hà Tĩnh, từ ngày 1/4/2025, Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Hà Tĩnh chính thức hợp nhất thành Báo và PT-TH Hà Tĩnh. Cùng với mục tiêu tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành bộ máy trong thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập, thì đây thực sự là một bước ngoặt, giúp cộng hưởng sức mạnh tuyên truyền, tối ưu hóa mô hình báo chí đa loại hình, đa nền tảng. Hiện nay, Báo và PT-TH Hà Tĩnh đang phân phối nội dung trên 5 loại hình, gồm: truyền hình (BHT-Tv), phát thanh (BHT-radio), báo in (BHT-newspaper), báo điện tử (BHT-online), mạng xã hội (BHT-digital). Hàng chục nền tảng được khai thác như báo giấy, truyền hình vệ tinh, truyền hình số mặt đất, phát thanh FM, ứng dụng OTT, Website, mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok, Zalo…

Hệ sinh thái truyền thông

5 Loại hình · Hàng chục nền tảng

📺
Truyền hình
BHT-Tv
📻
Phát thanh
BHT-radio
📰
Báo in
BHT-newspaper
🌐
Báo điện tử
BHT-online
📲
Mạng xã hội
BHT-digital
Báo giấy Truyền hình vệ tinh Truyền hình số mặt đất Phát thanh FM OTT Website Facebook Youtube Tiktok Zalo

Những con số thống kê trên các các công cụ thống kê trực tuyến uy tín cho thấy: Báo Hà Tĩnh điện tử luôn giữ vững vị trí tốp đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương toàn quốc với trung bình trên dưới 150.000 lượt view mỗi ngày. Fanpage Truyền hình Hà Tĩnh hiện có gần 860.000 người theo dõi, Fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử đạt 645.000, đều thuộc top 10 Fanpage báo chí địa phương có lượng theo dõi lớn nhất. Kênh YouTube Báo Hà Tĩnh với 1,44 triệu người đăng ký (top 6 cả nước); Youtube Truyền hình Hà Tĩnh có hơn 545.000 người đăng ký (đứng top 9 cả nước); kênh TikTok Báo Hà Tĩnh vươn lên top 5 toàn quốc với hơn 1,1 triệu follow). Sóng truyền hình Hà Tĩnh từ vệ tinh Vinasat 2 phủ kín 1/3 địa cầu, kể cả những vùng lõm, vùng cách trở địa hình, địa vật; sóng PT-TH trên nền tảng OTT, website: baohatinh.vn/tv…đến với công chúng trên khắp mọi miền trên thế giới.

Có thể khẳng định: với sức mạnh đa loại hình, đa nền tảng, thông tin của Báo và PT-TH Hà Tĩnh lan tỏa mọi lúc, mọi nơi trên toàn thế giới và đáp ứng tối đa nhu cầu hưởng thụ thông tin của công chúng.

Con số biết nói

Sức mạnh lan tỏa toàn cầu

📱
150K
Lượt view/ngày — Báo Hà Tĩnh điện tử
Top đầu báo Đảng địa phương
📺
860K
Fanpage Truyền hình Hà Tĩnh
Top 6 toàn quốc
📰
645K
Fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử
Top 9 toàn quốc
▶️
1,44Tr
YouTube Báo Hà Tĩnh
Top 6 toàn quốc
🎬
545K
YouTube Truyền hình Hà Tĩnh
Top 9 toàn quốc
🎵
1,1Tr
TikTok Báo Hà Tĩnh
Top 5 toàn quốc

🛰️ Sóng từ vệ tinh Vinasat 2 phủ kín 1/3 địa cầu

02
Mô hình vận hành

Tòa soạn hội tụ — Quy trình liên thông khép kín

Để thực hiện tốt mô hình báo chí đa loại hình, đa nền tảng, Báo và PT-TH Hà Tĩnh đã xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ. Theo đó Hội đồng nội dung thực hiện giao ban hằng ngày vào đầu buổi sáng, quyết định nội dung trên tất cả các loại hình, nền tảng, bảo đảm định hướng chính trị, tính thống nhất và chất lượng thông tin.

Quy trình sản xuất được tổ chức liên thông, khép kín, từ đề xuất đề tài, tổ chức thực hiện, biên tập đến xuất bản và phân phối trên các nền tảng. Một đề tài tốt được sản xuất đồng thời trên báo in, báo điện tử, sóng PT-TH, mạng xã hội bằng các ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. Một phóng viên, ê-kíp phóng viên vừa quay phim, chụp ảnh, vừa đưa tin, viết bài cho tất cả loại hình. Nếu như trước đây phóng viên khối báo chỉ mặc định là viết và chụp, khối đài là viết và quay, phóng viên nữ chỉ viết không quay… thì giờ đây những ranh giới đó đang được xóa dần. Khái niệm đa loại hình, đa phương tiện không ở đâu xa mà tồn tại ngay trong chính mỗi một phóng viên, biên tập viên. Nhờ vậy năng suất lao động được tối ưu, chi phí sản xuất được tối giản, sự cạnh tranh lành mạnh trong chính đội ngũ được nâng lên. Và điều quan trọng là thông tin được nhất quán trong nhiều ngôn ngữ biểu đạt khác nhau. Đó cũng là sự hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh trong cung cấp thông tin, định hướng thông tin và dẫn dắt dư luận.

Khái niệm đa loại hình, đa phương tiện không ở đâu xa mà tồn tại ngay trong chính mỗi một phóng viên, biên tập viên. ── Báo và PT-TH Hà Tĩnh

Quy trình tòa soạn hội tụ
01
Giao ban hằng ngày
Hội đồng nội dung quyết định nội dung trên tất cả các loại hình, nền tảng
02
Đề xuất & tổ chức thực hiện
Quy trình liên thông khép kín từ đề tài đến biên tập, xuất bản
03
Sản xuất đa phương tiện
Một phóng viên, ê-kíp vừa quay phim, chụp ảnh, đưa tin, viết bài cho tất cả loại hình
04
Phân phối đồng thời
Báo in, báo điện tử, sóng PT-TH, mạng xã hội bằng các ngôn ngữ biểu đạt khác nhau
03
Thách thức trong chuyển đổi

Vượt rào cản — Quyết liệt và thích ứng

Quá trình chuyển đổi dĩ nhiên không tránh khỏi những rào cản về thói quen tác nghiệp, tâm lý ngại thay đổi, tính chất cục bộ cố hữu trong từng bộ phận… Điều đó đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự định hướng sát sao của Hội đồng nội dung, sự đồng thuận trong toàn hệ thống. Những cuộc tập huấn "cầm tay chỉ việc" liên tục được mở theo cách bộ phận này hướng dẫn cho bộ phận khác, những khóa học tập trung cử hàng chục người đến các cơ sở đào tạo báo chí ở Trung ương để học làm báo đa phương tiện… đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Và trên hết là một cơ chế chia sẻ, phân phối được áp dụng hằng ngày, buộc tất cả phóng viên, biên tập viên phải thích ứng.

Phóng viên, kỹ thuật viên tham gia khóa học
Các phóng viên, kỹ thuật viên Báo và PT-TH Hà Tĩnh tham gia khóa học quay phim, dựng video và sản xuất nội dung số tại Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I.

🔄 Cơ chế thúc đẩy chuyển đổi

  • Tập huấn "cầm tay chỉ việc" — bộ phận này hướng dẫn cho bộ phận khác
  • Cử hàng chục người đến các cơ sở đào tạo báo chí ở Trung ương học làm báo đa phương tiện
  • Cơ chế chia sẻ, phân phối áp dụng hằng ngày buộc tất cả phóng viên, biên tập viên phải thích ứng
  • Sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc
  • Sự định hướng sát sao của Hội đồng nội dung, sự đồng thuận trong toàn hệ thống
04
Lựa chọn bắt buộc

Bước tiến ổn định và vững chắc

Cũng như các cơ quan báo chí khác, Báo và PT-TH Hà Tĩnh xác định: phát triển báo chí đa loại hình, đa nền tảng là sự lựa chọn bắt buộc. Dĩ nhiên, việc chuyển đổi sẽ phải đối diện với nhiều rào cản. Cách vượt lên rào cản gọn ghẽ hay rườm rà, nhanh hay chậm, dứt khoát hay nửa vời… phụ thuộc vào sự quyết liệt trong chỉ đạo, sự khoa học trong điều hành, sự thích ứng trong chính đội ngũ. Dù còn nhiều nút thắt cần phải được tiếp tục tháo gỡ, song điều ghi nhận là sau hơn một năm hợp nhất, Báo và PT-TH Hà Tĩnh đã đạt được những bước tiến ổn định, vững chắc, để giờ đây, yêu cầu về báo chí đa loại hình, đa nền tảng không chỉ là mục tiêu tôn chỉ của toàn cơ quan mà đang trở thành nhận thức, hành động trong chính mỗi phóng viên, biên tập viên.

Phóng viên tác nghiệp
Phóng viên tác nghiệp Phóng viên tác nghiệp
Phóng viên, KTV Báo và PT-TH Hà Tĩnh tác nghiệp tại các sự kiện của tỉnh. Ảnh tư liệu.
Yêu cầu về báo chí đa loại hình, đa nền tảng không chỉ là mục tiêu tôn chỉ của toàn cơ quan mà đang trở thành nhận thức, hành động trong chính mỗi phóng viên, biên tập viên.
TL
Trần Văn Long
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh