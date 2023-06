Cảnh giác trước thông tin sai trái về vụ việc phức tạp tại Đắk Lắk

Vụ nhóm đối tượng dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu, Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6 đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Sáng ngày 13/6, lễ truy điệu, trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 6 cán bộ, chiến sĩ hy sinh đã diễn ra trong nỗi tiếc thương vô hạn của đồng đội, người thân và cán bộ, nhân dân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật. Nhiều thông tin, hình ảnh, video được chỉnh sửa, cắt ghép được tung ra, những video kèm lời bình khiếm nhã đã gây ra sự hoang mang trong dư luận. Thậm chí, nhiều cá nhân, tổ chức còn cố tình giật tít gây sốc bằng những ngôn từ mang tính kích động, tạo ra sự hiểu nhầm và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Nhịp sống, sinh hoạt của người dân tại hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã trở lại trạng thái bình thường như trước thời điểm ngày 11/6.

Nhiều cá nhân, tổ chức phản động tìm cách hướng lái vụ việc, tạo những giả thuyết sai lệch nhằm hướng lái dư luận chỉ trích chính quyền địa phương. Điển hình như tổ chức khủng bố Việt Tân dùng chiêu bài “bẻ lái” dư luận bằng thông tin cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ việc “chính quyền cưỡng chế đất của người dân Cư Kuin”. Ngày 13/6, trên trang mạng xã hội của tổ chức này đăng tải một video với thủ thuật cắt ghép, giật tít đầy tính kích động: “Cận cảnh CSCĐ đàn áp chiếm đất của người Thượng ở Đắk Lắk để giao đất dự án cho doanh nghiệp...”!

Trang “Nhật Ký yêu nước”, một trong những trang mạng chống phá Nhà nước đã xuyên tạc vụ việc, cho rằng nguyên nhân dẫn đến các đối tượng tấn công trụ sở, giết người là do “Cưỡng chế thu hồi đất và giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột”.

Để hướng lái, tạo “độ tin cậy”, các đối tượng còn sao chụp thông tin, hình ảnh từ một vài bài báo khác có liên quan vấn đề đất đai ở địa phương, từ đó đặt những câu hỏi mang tính mỉa mai, miệt thị kiểu “tức nước vỡ bờ”, “khi người dân bị dồn đường cùng”! Nguyễn Văn Đài – đối tượng ở hải ngoại thường xuyên có các bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước cũng nhân dịp này “té nước theo mưa”, đăng tải thông tin kích động trên trang cá nhân của mình. Đài bịa đặt trắng trợn rằng: “Không cam chịu sự cai trị bất công và độc ác của đảng, chế độ và nhà cầm quyền độc tài CSVN, người dân Tây Nguyên đã đứng lên khởi nghĩa...”!

Trước các luận điệu sai sự thật, xuyên tạc sau vụ tấn công hai trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, một số cá nhân thiếu hiểu biết cũng hùa theo, có những bình luận sai trái hoặc đặt những câu hỏi trên trang Facebook nhằm gây sự nghi ngờ, hoang mang. Những tin đồn, luận điệu sai trái trên mạng xã hội, các đối tượng tung ra nhằm làm cho người dân lo lắng, làm đảo lộn cuộc sống, gây ra nhiều hệ lụy trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm bất ổn đến tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn. Đồng thời, các thông tin do các cá nhân, tổ chức đăng tải nếu lan truyền rộng rãi trong xã hội có thể gây ra sự hỗn loạn, mất ổn định của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Những thông tin sai trái đó còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến các mặt công tác, ảnh hưởng đến hoạt động điều tra của cơ quan chức năng...

Thực tế, những gì đang diễn ra tại huyện Cư Kuin hoàn toàn trái ngược với thông tin mà các đối tượng phản động, chống đối bịa đặt ra để hướng lái dư luận. Người dân Cư Kuin nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang đồng lòng, chung sức cùng với chính quyền để truy bắt các đối tượng lẩn trốn, đồng thời đề cao cảnh giác với âm mưu, hoạt động phá hoại của kẻ địch. Cuộc sống của người dân tại đây đang dần trở lại bình thường.

Cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Đắk Lắk: “Đồng bào, đồng chí, chiến sĩ tham gia tích cực vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy sức mạnh của thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững chắc, yên tâm lao động, sản xuất góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương. Không đăng tải, chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng chức năng và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối “không nghe, không tin, không theo” các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương gây mất an ninh chính trị trên địa bàn”.

Trước thông tin, hình ảnh sai lệch, gây nhiễu loạn trên mạng xã hội hiện nay, mỗi công dân khi tiếp cận, sử dụng Internet nói chung, mạng xã hội nói riêng cần kiểm tra nguồn tin, tính chính xác. Cần phải tỉnh táo khi dùng Internet, tránh “sập bẫy” của các đối tượng xấu, đặc biệt là trước các luồng thông tin, hình ảnh phát ra từ các cá nhân, tổ chức chống Nhà nước. Cần phải kiểm tra các tin, bài, ảnh, video trước khi đọc, xem, chia sẻ, xem các trang web, trang mạng, tài khoản cá nhân đó có mang tính chính danh không, có bị cơ quan chức năng lên tiếng cảnh báo không. Trước khi đọc, tiếp cận thông tin liên quan đến vụ việc nói trên cần tìm hiểu về tác giả, tổ chức đưa tin.

Ngoài các đối tượng phản động, chống đối, hiện nay còn nhiều cá nhân sử dụng cách giật tít câu view mang tính kích động để gây sự chú ý, tỏ ra mình là người am hiểu, nắm rõ thông tin, từ đó đưa ra những câu chữ lập lờ gây hiểu nhầm và tăng tương tác trên trang cá nhân. Thực tế, những cá nhân này cũng chỉ “nghe hơi nồi chõ”, tìm kiếm trên mạng các video, thông tin rồi nhào nặn, làm sai lệch bản chất. Do đó, người dùng mạng cần tạo cho mình thói quen tiếp cận nguồn thông tin vụ việc từ các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là việc công bố thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Báo CAND hoặc các tờ báo có độ tin cậy cao.

Cần có tư duy phản biện đối với thông tin không đúng sự thật về vụ việc. Mỗi công dân chúng ta là một chiến sĩ trên mặt trận thông tin. Bởi lẽ, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia không phải là trách nhiệm riêng ai mà đó là sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người dân. Khi phát hiện thông tin không đúng sự thật cần tẩy chay, không chia sẻ, dẫn về trang cá nhân của mình, tránh gây tình trạng hoang mang, hoảng sợ trong dư luận.

Những ngày qua, trước tình trạng một số cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về vụ án, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, cơ quan chức năng đã làm rõ và có biện pháp xử lý. Ngày 13/6, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.Q.C (trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) và N.H.T (trú tại TP Hà Tĩnh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk. Cũng trong ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.R (38 tuổi, ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân...

Các hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đối với các trường hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xảy ra trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hiện đang được cơ quan chức năng ráo riết truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn, đồng thời khẩn trương điều tra để xử lý trước pháp luật. Cùng với đó có sự chung tay, góp sức to lớn của cán bộ, người dân tại địa phương. Những ngày qua, Bộ Công an phát đi các thông tin đề nghị cư dân trong huyện Cư Kuin và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang, tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo CAND