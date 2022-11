Triều Tiên thử thành công tên lửa “quái vật”?

Hội đồng Bảo an họp Theo Hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ thảo luận về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp ngày 21-11 theo đề nghị của Mỹ, sau khi Bình Nhưỡng thử ICBM có khả năng vươn tới lục địa Mỹ. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói Hội đồng Bảo an có trách nhiệm bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu cũng như duy trì các nghị quyết của mình.