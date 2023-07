Chiến thắng lịch sử cho bóng đá nữ Đông Nam Á

Ở trận đấu giữa ĐT nữ New Zealand vs ĐT nữ Philippines tại lượt 2 vòng bảng World Cup nữ 2023, đại diện Đông Nam Á gây bất ngờ khi có thắng lợi 1-0. Như vậy, cánh cửa đi tiếp tại World Cup nữ 2023 vẫn rộng mở với ĐT nữ Philippines.

Ghi bàn: Philippines: Bolden (24")

Với chiến thắng 1-0 trước Na Uy ở trận ra quân, ĐT nữ New Zealand tràn trề cơ hội ghi danh vào vòng knock-out, thậm chí còn có khả năng là một trong những đội giành vé sớm nhất. Với mục tiêu đó, đội chủ nhà nhập cuộc một cách chủ động trong cuộc đấu với đối thủ dưới cơ Philippines.

Về phần mình, Philippines tỏ ra biết mình biết ta. Đại diện của khu vực Đông Nam Á thất thế ở hầu hết các khía cạnh khi phải so kè với chủ nhà New Zealand. Thứ hạng chênh nhau tới 20 bậc (46 và 26) trên bảng xếp hạng FIFA là minh chứng. Do đó, đội bóng này nhập cuộc tập trung và rất chủ động trong việc phòng thủ.

Bên cạnh đó, Philippines còn biết tạo ra bất ngờ lớn trong hiệp đầu tiên. Phút 24, tiền đạo Sarina Bolden mở tỷ số cho đội bóng Đông Nam Á. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà dốc sức tấn công nhưng hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của đại diện Đông Nam Á. Nhờ vậy, Philippines dẫn trước New Zealand 1-0 sau hiệp 1.

Sang hiệp 2, New Zealand dồn toàn lực tấn công còn Philippines chơi phòng ngự - phản công. New Zealand chủ động đưa bóng vào từ 2 cánh để tận dụng khả năng không chiến tốt của Wilkinson nhưng thủ môn McDaniel bên phía ĐT nữ Philippines đã chơi tỉnh táo khi hóa giải thành công.

Pha bóng đáng chú ý nhất hiệp 2 mà New Zealand tạo được đến ở phút 64 khi Hand băng vào từ đường căng ngang bên cánh trái và dứt điểm đưa bóng đi căng sệt vào góc gần khiến thủ môn McDaniel bó tay nhưng bóng lại trúng cột dọc bật ra.

Nền tảng thể lực tốt của các ngôi sao nhập tịch giúp Philippines đứng vững trước sức ép mà New Zealand tạo ra. Cho đến những phút cuối cùng, đội chủ nhà vẫn bất lực trước hệ thống phòng ngự kiên cố của đại diện Đông Nam Á. Chung cuộc, Philippines thắng 1-0 trước New Zealand, qua đó giữ lại cơ hội đi tiếp ở World Cup nữ 2023. Ở lượt đấu cuối, nếu thắng được Na Uy thì cơ hội vào vòng sau với Philippines sẽ vô cùng rộng mở.

Đội hình thi đấu New Zealand vs Philippines

New Zealand: Esson, Percival (Jale 84"), A.Riley, Bowen, Stott (Longo 46"), Bott, Hassett, Steinmetz, Wilkinson, Hand, I.Riley (Chance 46")

Philippines: McDaniel, Beard, Long, Harrison, Cowart (Bogay 83"), Barker (Annis 70"), Sawicki, Eggesvik (Flanigan 64"), Guillou, Quezada (Randle 70"), Bolden (Frilles 83")

Theo bongdaplus