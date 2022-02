Đánh giá 3 đối thủ của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022

Theo kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2022 vào chiều 17/2, U23 Việt Nam sẽ gặp những đối thủ quen thuộc gồm U23 Hàn Quốc, U23 Malaysia và U23 Thái Lan tại bảng C.

#1 U23 Hàn Quốc

Thành tích tốt nhất: Vô địch U23 châu Á 2020 Thành tích vòng loại mới đây: Nhất bảng H Thành tích đối đầu với U23 Việt Nam trong 5 năm gần nhất: Toàn thắng

Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam đụng độ U23 Hàn Quốc, trong bối cảnh mà U23 Việt Nam sẽ không do HLV Park Hang Seo dẫn dắt. U23 Hàn Quốc cũng là đội đương kim vô địch của giải đấu. Trong lực lượng của Hàn Quốc hiện tại có khá nhiều gương mặt đang chơi bóng tại K-League. Tiêu biểu kể đến thủ môn Lee Gwang Yeon (Gangwon FC), Lee Han Beom (FC Seoul), Lee Soo Bin (Pohang Steelers),…

Trong vòng 5 năm trở lại đây, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã gặp nhau 3 lần, từ vòng loại U23 châu Á 2018, VCK U23 châu Á 2018 và ASIAD 2018. U23 Hàn Quốc đã thắng trong cả 3 lần đối đầu. Tuy nhiên, đó đều là những trận đấu khó khăn. Hàn Quốc đã bị Việt Nam chọc thủng lưới trong cả 3 lần đối đầu. Dẫu vậy, đẳng cấp vẫn giúp cho U23 Hàn Quốc thắng U23 Việt Nam chung cuộc với sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo và trước đó là Nguyễn Hữu Thắng.

Ở giải đấu này, HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam. Vì thế, ông cũng bỏ lỡ lần tái ngộ với đội bóng quê hương mình.

#2. U23 Thái Lan

Thành tích tốt nhất: Tứ kết U23 châu Á 2020 Thành tích vòng loại mới đây: Top 4 đội nhì bảng hay nhất Thành tích đối đầu với U23 Việt Nam trong 5 năm gần nhất: Thắng 1, Hoà 1, thua 3

Đương nhiên, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ là tâm điểm của bảng C. Bởi với sức mạnh của Hàn Quốc, đội bóng này sẽ là ứng viên nặng ký cho ngôi đầu bảng. Vị trí nhì bảng tương đương với tấm vé vào tứ kết còn lại của bảng C sẽ là cuộc chiến giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Bên cạnh đó, những cuộc đụng độ giữa Việt Nam và Thái Lan ở mọi cấp độ luôn nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Đấy là chưa kể, cuộc so tài giữa cả 2 diễn ra ngay sau SEA Games 2021 – đại hội mà chính U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ so kè với nhau huy chương Vàng.

Trong những cuộc đối đầu gần đây dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam có kết quả tốt hơn hẳn so với U23 Thái Lan. Ông đã giúp Việt Nam thắng Thái Lan ở giải M-150 Cup 2017, vùi dập Thái Lan với tỷ số 4-0 tại Vòng loại U23 châu Á 2020 trước khi hoà 2-2 ở SEA Games 2021, qua đó tiễn Thái Lan về nước ngay từ vòng bảng.

Ở giải U23 Đông Nam Á 2022 đang diễn ra ở Campuchia, U23 Việt Nam (với nòng cốt là U21) sẽ gặp U23 Thái Lan vào ngày 22/1. Đó cũng sẽ là cuộc quyết đấu cho ngôi đầu bảng C, hướng đến việc giành vé trực tiếp vào vòng bán kết. Đáng chú ý, trong lực lượng U23 Thái Lan sẽ có một số gương mặt đáng chú ý như hậu vệ Owen Charlie (Thes Sport của Bỉ), Jonathan Khemdee (OB của Đan Mạch), tiền vệ: Thanawat Suengchithawon (Leicester City của Anh), Ben Davies (Oxford United của Anh) hay đặc biệt là trung vệ chơi rất ấn tượng tại AFF Cup 2020 - Kritsada Kaman.

Một chi tiết nữa là lứa cầu thủ sinh năm 1999-2001 của 2 đội từng gặp nhau ở giải U22 Đông Nam Á 2022. Khi đó, hai đội hoà nhau 0-0 tại Campuchia.

#3. U23 Malaysia

Thành tích tốt nhất: Vào tứ kết U23 châu Á 2018 Thành tích vòng loại mới đây: Nhất bảng J Thành tích đối đầu với U23 Việt Nam trong 5 năm gần nhất: Thua 2

U23 Malaysia là đội bị đánh giá thấp nhất khi vào nhóm cuối cùng khi bốc thăm chia bảng. Tuy nhiên chúng ta không vì thế mà được phép đánh giá thấp đối thủ này. Nên nhớ, chính Malaysia là đội đứng đầu bảng J tại vòng loại U23 châu Á 2022. Họ thậm chí suýt chút nữa khiến Thái Lan ôm hận ở vòng loại của giải đấu.

Xét về thành tích đối đầu, U23 Malaysia từng thua 2 lần U23 Việt Nam cách đây 7 năm. Khi đó tại SEA Games 2015 và Vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Malaysia thua thua U23 Việt Nam với các tỷ số lần lượt là 1-5 và 1-2.

HLV Park Hang Seo không dẫn dắt U23 Việt Nam VCK U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 19/6/2022 tại Uzbekistan. Các cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau sẽ được phép tham dự giải. Đây cũng là giải đầu tiên mà Việt Nam không có sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, kể từ tháng 10/2017.

Nguồn Bongdaplus