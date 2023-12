Danh sách ĐT Việt Nam công bố livestream, nhân tài nào được chọn lựa?

Danh sách ĐT Việt Nam với hơn 30 cầu thủ sẽ được công bố theo hình thức livestream. Người hâm mộ đang chờ đợi những cái tên có phong độ rất cao tại V.League sẽ được HLV Philippe Troussier chiêu mộ, hướng đến Asian Cup 2023.

Danh sách ĐT Việt Nam công bố theo hình thức livestream

Lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 3 trong lịch sử, ĐT Việt Nam hiện diện tại Asian Cup. Đây là giải đấu lớn nhất của các ĐTQG châu Á. Đồng thời, đó cũng là chiến dịch khởi đầu năm 2024 đầy ắp hy vọng và hoài bão của HLV Philippe Troussier cùng ĐT Việt Nam.

Để chuẩn bị cho giải đấu diễn ra tại Qatar vào giữa tháng 1 tới, danh sách ĐT Việt Nam sẽ được công bố trực tuyến (Livestream) trên các nền tảng mạng xã hội của VFF (YouTube, Tiktok, Facebook) để thông báo từng cầu thủ góp mặt. Thời gian diễn ra buổi livestream vào lúc 14h30 thứ Hai (ngày 25/12).

Một số những tuyển thủ cũng “nối sóng” để chia sẻ trực tiếp cảm xúc khi góp mặt ở chiến dịch 4 năm mới có 1 lần, với quy mô tầm cỡ châu Á này. Đồng hành với buổi livestream, những HLV, chuyên gia sẽ cùng tham gia, chia sẻ về bản danh sách được HLV Philippe Troussier tin tưởng chọn lựa, hướng tới VCK Asian Cup 2023.

Nhiều thủ môn hay cùng lúc

Trái ngược với phong độ nhạt nhoà của CLB Công an Hà Nội, khi không thắng cả 4 trận đấu vừa qua, màn trình diễn đến từ cá nhân thủ môn Nguyễn Filip vẫn được đánh giá tốt. Thủ thành vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch duy trì phong độ ổn định trong khung gỗ. Khả năng phản xạ tốt, làm chủ vòng cấm và ra vào hợp lý của Nguyễn Filip giúp cho CLB Công an Hà Nội giảm thiểu đáng kể số bàn thua. Nhất là trong bối cảnh hàng hậu vệ phía trước chơi thiếu an toàn và mắc nhiều sơ hở dẫn tới việc để đội nhà bị đối phương liên tục khai thác.

Một điểm đáng chú ý, việc Nguyễn Filip được xúc tiến nhanh thủ tục nhập tịch cũng đến từ một phần công sức của HLV Philippe Troussier. Hẳn nhiên, nhà cầm quân người Pháp rất muốn điền tên anh vào danh sách thi đấu VCK Asian Cup 2023. Đồng nghĩa, một suất ở vị trí thủ môn trong đợt hội quân vào ngày 28/12 tới nghiễm nhiên thuộc về Nguyễn Filip!

Nhưng không chỉ Nguyễn Filip, các thủ môn khác ở V.League cũng đang chơi rất hay. Chuỗi 3 chiến thắng, 1 trận hoà thời gian qua giúp Bình Dương lên đỉnh BXH có công rất lớn của thủ môn Trần Minh Toàn. Ngoài ra, Nguyễn Văn Hoàng của CLB Hà Nội cũng đang thể hiện phong độ rất cao từ đấu trường AFC Champions League đến V.League. Đấy là chưa kể Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đình Triệu cũng duy trì một sự ổn định trong khung gỗ của Bình Định hay Hải Phòng. Quả thực, đây là thời điểm mà HLV Troussier so bó đũa, chọn cột cờ ở vị trí thủ môn.

Liệu có cơ hội cho gương mặt mới?

Theo kế hoạch, HLV Philippe Troussier sẽ công bố danh sách hơn 30 cầu thủ cho ĐT Việt Nam. Không bất ngờ nếu nhà cầm quân người Pháp tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã được rèn giũa từ trước thời điểm vòng loại World Cup 2026 diễn ra hồi đầu tháng 11. Thêm vào đó, một số trụ cột của ĐT Việt Nam lại đang đạt phong độ cao ở 4 vòng đấu V.League vừa rồi. Có thể kể đến như Văn Toàn, Tiến Linh, Đình Bắc, Văn Quyết, Thanh Nhàn trên hàng công ; Thái Sơn, Thành Long ở vị trí tiền vệ hay Văn Thanh, Minh Trọng, Xuân Mạnh tại hàng hậu vệ.

Một số gương mặt như Hoàng Đức, Tuấn Hải, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Thanh Bình,... dù không có sức bật quá nổi trội nhưng cũng đóng góp tương đối vào lối chơi chung tại các CLB chủ quản. Tất nhiên, song song với nhóm cầu thủ kể trên, NHM cũng chờ đợi vào những cái tên mới hoặc ít lên ĐT Việt Nam, đang có phong độ cao ở V.League.

Có thể kể đến A Mít, Lâm Ti Phông (tiền vệ/ Thanh Hoá), Ngọc Long (tiền vệ/ TP.HCM), Thanh Thịnh, Ngọc Bảo, (hậu vê/ Bình Định), Thái Bình (hậu vệ/ Thanh Hoá), Đình Khương (hậu vệ/ Bình Dương), Văn Công, Hoàng Anh (tiền vệ/ Nam Định)... Đây đều là những cái tên thi đấu nổi bật và đóng góp đáng kể giúp các CLB chủ quản có thứ hạng cao tại 4 vòng đấu vừa rồi ở V.League.

Song song với đó, nhìn từ hiệu ứng tích cực của Văn Thanh, người hâm mộ cũng chờ đợi vào những màn tái xuất và nỗ lực ghi dấu ấn đến từ nhiều ngôi sao như Tấn Tài (Công an Hà Nội), Thành Chung (CLB Hà Nội) hay Adriano Schmidt (Bình Định...)

Tất nhiên, quyết định sau cùng thuộc về HLV Troussier. Bản thân ông sẽ có những lựa chọn nhân sự sao cho phù hợp với lối chơi chung mà mình đang dày công xây dựng cho ĐT Việt Nam.

Theo bongdaplus