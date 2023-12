Đề xuất phạt nguội Phó Trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội và HLV Gong Oh Kyun

Trước những hình ảnh xấu từ 2 vụ ẩu đả trong trận Nam Định - Công an Hà Nội và Bình Định - Thanh Hoá, BTC V.League 2023/24 đề nghị Ban Kỷ luật VFF xem xét, xử lý nghiêm có hình thức kỷ luật bổ sung với một loạt trường hợp. Trong đó có Phó Trưởng đoàn CLB Công an Hà Nội cũng như HLV Gong Oh Kyun.