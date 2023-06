Điểm danh 5 đội bóng chắc suất đua vô địch V-League 1-2023

Kết thúc 12 vòng đấu, V-League 2023 đã xác định được 5 câu lạc bộ chắc chắn góp mặt trong Top 8 đội dẫn đầu, qua đó chính thức giành vé tham gia cuộc đua vô địch trong giai đoạn 2 của mùa giải.

Công an Hà Nội (áo đỏ) và Đông Á Thanh Hóa là hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau 12 vòng đấu của V-League 2023. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 25/6, vòng đấu đấu áp chót của giai đoạn 1 V-League 2023 đã khép lại mà không có bất ngờ nào đáng kể.

Hai đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel đều giành được chiến thắng với cùng tỷ số 2-1, lần lượt trước các đối thủ là Sanna Khánh Hòa và Becamex Bình Dương.

Hai cặp đấu còn lại là Hoàng Anh Gia Lai gặp Thành phố Hồ Chí Minh và Sông Lam Nghệ An gặp TopenLand Bình Định đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Dù giai đoạn 1 vẫn còn một vòng đấu nữa nhưng V-League 2023 đã sớm xác định được 5 đội bóng chắc chắn góp mặt trong Top 8 - đủ điều kiện để tham gia cuộc đua tranh ngôi vô địch. Đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội (24 điểm), câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa (23 điểm), câu lạc bộ Hà Nội (22 điểm), câu lạc bộ Viettel (18 điểm) và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm).

Sau 12 vòng đấu, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm) chỉ nhiều hơn 3 điểm so với đội xếp thứ 9 là câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên ở vòng 13, Hoàng Anh Gia Lai (14 điểm) sẽ gặp một đội bóng khác đang nằm trong Top 8 là câu lạc bộ TopenLand Bình Định (16 điểm, xếp thứ 7). Vì vậy nên dù trận đấu này kết thúc với tỷ số nào thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn chắc suất trong Top 8 đội dẫn đầu.

Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm) chắc suất trong Top 8 đội dẫn đầu và sẽ tham gia cuộc đua vô địch trong giai đoạn 2 của V-League 2023. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tính đến hết vòng 12, bên cạnh TopenLand Bình Định còn có 2 câu lạc bộ khác có cùng 16 điểm nhưng vẫn chưa chắc suất trong Top 8, đó là Hải Phòng (xếp thứ 6) và Thép Xanh Nam Định (xếp thứ 8). Ở vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1, Hải Phòng sẽ làm khách của đội nhì bảng là Đông Á Thanh Hóa, trong khi Thép Xanh Nam Định sẽ hành quân đến Bình Dương. Hai đội bóng này đều cần giành ít nhất 1 điểm để tự quyết định số phận mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (14 điểm) và TopenLand Bình Định (16 điểm).

Trong nhóm 5 câu lạc bộ sớm giành vé đua vô địch, Công an Hà Nội đang là đội có phong độ ấn tượng nhất, khi giành 6 chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất. Đội bóng ngành Công an cũng sở hữu hàng tấn công mạnh nhất giải đấu với 29 lần “phá lưới” đối phương sau 12 vòng đấu. Trong giai đoạn 2, Công an Hà Nội hứa hẹn sẽ như “hổ mọc thêm cánh” với sự góp mặt tiền vệ Nguyễn Quang Hải - ngôi sao đã khẳng định đẳng cấp trong màu áo Đội tuyển Quốc gia.

Sau vòng 13, V-League 2023 sẽ bước vào giai đoạn 2. Giải đấu sẽ chia làm 2 nhóm thi đấu riêng: Nhóm tranh ngôi vô địch bao gồm 8 đội dẫn đầu và Nhóm trụ hạng là 6 đội phía dưới bảng xếp hạng. Ở vòng đấu cuối cùng, 14 đội bóng sẽ thi đấu cùng một khung giờ: 17 giờ ngày 02/07/2023./.

Bảng xếp hạng V-League 2023 sau 12 vòng đấu. (Ảnh: VPF)

Theo Việt Anh (Vietnam+)