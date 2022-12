Hạ gục Nhật Bản, Croatia vào tứ kết

Nhật Bản và Croatia đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, giàu cảm xúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu. Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Croatia đánh bại Nhật Bản qua loạt đá luân lưu để ghi tên vào vòng tứ kết World Cup 2022.

Bàn thắng: Nhật Bản: Maeda (43“); Croatia: Perisic (55”)

So với chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha ở lượt trận cuối tại vòng bảng, HLV Hajime Moriyasu của ĐT Nhật Bản đã có một vài sự điều chỉnh về nhân sự cho trận đấu gặp Croatia. Cụ thể, Tomiyasu, Endo và Doan được xếp đá chính thay Itakura, Tanaka và Kubo, trong đó Itakura bị treo giò, Tanaka ngồi dự bị, còn Kubo vắng mặt do chấn thương.

Với Croatia, đội bóng này cũng có sự thay đổi. Borna Barisic đá trám chỗ Borna Sosa bị ốm ở vị trí hậu vệ cánh trái, Bruno Petkovic thay cho Marko Livaja trên hàng công trong sơ đồ 4-3-3.

Đối mặt với đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Croatia, Nhật Bản đã chủ động chơi tấn công phủ đầu. Điều này đã khiến Croatia rơi vào thế bị động trong những phút đầu của hiệp 1. Một trong những tình huống khiến khung thành Croatia chảo đảo xảy đến ở phút 14. Xuất phát từ đường căng ngang của Ito bên cánh phải cho Maeda ở bên trong, trong khi Maeda bị theo kèm sát sao, Nagatomo đã kịp ập vào để dứt điểm nhưng đáng tiếc lại không đưa được bóng vào lưới.

Sau những phút đầu có phần bị Nhật Bản lấn lướt, Croatia đã xốc lại đội hình và tổ chức những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. Croatia liên tục đe dọa hàng thủ Nhật Bản bằng những quả tạt bổng để tận dụng thể hình cao to của các cầu thủ. Phút 29, từ tình huống tạt bóng ở cánh trái của Barisic, Perisic đánh đầu chuyền bóng, song Kramaric đã không kịp ập vào dứt điểm do hậu vệ Nhật Bản áp sát, ngăn cản kịp thời. Những phút sau đó trong hiệp 1 diễn ra với thế trận giằng co. Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, lưới của Croatia đã rung lên ở phút 43. Sau pha phối hợp đá phạt, Yoshida chuyền bóng thuận lợi để Maeda chớp thời cơ dứt điểm làm tung lưới thủ môn Livakovic, đưa Nhật Bản vượt lên dẫn trước. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản.

Bước sang hiệp 2, Croatia đã dâng cao đội hình hòng quân bình tỷ số. Nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng áo Caro đã được bù đắp với bàn gỡ hòa vào phút 55 của Perisic. Xuất phát từ quả tạt của trung vệ Lovren, Perisic bật cao đánh đầu vào góc xa, đánh bại thủ môn Gonda của Nhật Bản. Sau bàn gỡ hòa của Croatia, Nhật Bản đã có tình huống đáp trả ở phút 57, khi Endo tung cú sút xa với lực khá mạnh, nhưng thủ môn Livakovic đã bay người cứu thua kịp thời cho Croatia.

Cũng chỉ không lâu sau đó, ở phút 62, Modric suýt nữa đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Croatia sau khi khống chế bóng gọn gàng rồi tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt, khiến thủ môn Gonda phải bay người hết cỡ để cứu thua cho Nhật Bản. Thế trận cân bằng được hai đội tạo ra và khiến trận đấu trôi dần về những phút cuối của hiệp 2 mà không có được bàn thắng nào được ghi thêm.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu, Nhật Bản và Croatia đã phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Bế tắc sau thời gian thi đấu 2 hiệp phụ, Nhật Bản và Croatia đã bước vào loạt đá luân lưu may rủi. Chung cuộc, Croatia đã giành thắng lợi với tỷ số 3-1 sau loạt đá luân lưu để mở toang cánh cửa vào tứ kết World Cup 2022.

Đội hình thi đấu:

Nhật Bản (3-4-3): Gonda; Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi; Ito, Endo, Morita (Tanaka 106“), Nagatomo (Mitoma 64”); Doan (Minamino 87“), Maeda (Asano 64”), Kamada (Sakai 75").

Croatia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Modric (Majer 99“), Brozovic, Kovacic (Vlasic 99”); Kramaric (Pasalic 68“), Petkovic (Budimir 62”), Perisic (Orsic 106").

Croatia lần thứ 3 lọt vào tứ kết World Cup Đây là lần thứ 3 Croatia giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết tại một kỳ World Cup. Trước đó, đội bóng áo Caro từng lọt vào tứ kết ở World Cup 1998 và World Cup 2018.

Theo bongdaplus