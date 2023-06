Hà Nội FC chiêu mộ dàn tiền đạo ngoại để đối phó CLB Công an Hà Nội

Murzaeev Mirlan, tiền đạo đội trưởng Kyrgyzstan được Hà Nội FC chọn lựa. Đội bóng thủ đô cũng đang tiến hành tuyển thêm một ngoại binh đá ở vị trí tiền đạo nữa để sẵn sàng cho giai đoạn 2 tranh đua vô địch V.League với Công an Hà Nội.

Việc Công an Hà Nội liên tục tạo “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng với Quang Hải và Filip Nguyễn khiến Hà Nội FC đứng ngồi không yên. Trước viễn cảnh có thể bị người hàng xóm “ồn ào” giành lấy chức vô địch V.League năm nay, Hà Nội FC quyết định làm mới hàng tiền đạo.

Hai cầu thủ gồm Lucao và William do không đáp ứng được yêu cầu đã phải nói lời chia tay đội bóng thủ đô. Theo chiều ngược lại, Hà Nội FC đã chiêu mộ xong Herlison Caion và mới nhất là Murzaev Mirlan.

Trong chiều nay, Hà Nội FC sẽ ký hợp đồng với tiền đạo đang là đội trưởng ĐTQG Kyrgyzstan này. Cầu thủ 33 tuổi vừa chia tay CLB Mohammedan của Ấn Độ sau khoảng 6 tháng đầu quân. Anh ghi được 2 bàn thắng, có 3 đường kiến tạo sau 12 lần ra sân.

Trong sự nghiệp thi đấu cấp CLB, Mirlan Murzaev từng 2 lần giành chức vô địch giải VĐQG Kyrgyzstan cùng CLB Dordoi Bishkek trong 2 năm liên tiếp. Murzaev thi đấu khá đa năng. Tiền đạo 33 tuổi có thể đá trung phong cắm, tiền đạo cánh trái, phải. Thậm chí, chân sút đến từ Trung Á còn có thể đá tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh.

Tại ĐTQG Kyrgyzstan, Mirlan Murzaev ra sân 57 lần và ghi tổng cộng 16 bàn thắng. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, Mirlan Murzaev đã ghi được 5 bàn thắng, trong đó có pha ghi bàn vào lưới Nhật Bản (thua 1-5) và cú hattrick khi đối đầu với Myanmar (thắng 8-1).

Ở cấp độ CLB, Mirlan Murzaev đã 3 lần lên ngôi tại giải VĐQG Kyrgyzstan vào các năm 2007, 2008 và 2009. Ngoài các CLB của Kygryzstan, chân sút này cũng từng tới thi đấu tại Uzbekistan và Ấn Độ. Được biết, Mirlan Murzaev sẽ ký hợp đồng có thời hạn vừa phải, nằm trong kế hoạch mà Hà Nội FC hướng tới AFC Champions League 2023/24 tới đây. Dựa trên màn trình diễn của ngoại binh này, Hà Nội FC sẽ cân nhắc gia hạn hợp đồng với anh hay không.

Hiện tại, do được dự đấu trường châu Á nên Hà Nội FC có quyền chiêu mộ 3 ngoại binh và 1 cầu thủ châu Á. Do đó, ngoài Marca, Herlison Caion và Mirlan Murzaev, Hà Nội FC sẽ nhắm đến một ngoại binh ở vị trí hộ công. Việc tuyển ngoại binh ngoại với hầu hết đá tiền đạo của Hà Nội FC nhằm gia tăng sức mạnh, qua đó đối phó với CLB Công an Hà Nội ở giai đoạn tranh vô địch V.League 2023.

Theo bongda+